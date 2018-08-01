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10 socorridos

Colisão entre Transcol e carreta deixa passageiros feridos em Vitória

A colisão aconteceu na Avenida Princesa Isabel, no sentido Centro-Bento Ferreira, na subida da Curva do Saldanha

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 09:43
Um acidente envolvendo um ônibus do Sistema Transcol e uma carreta carregada com contêiner deixou pelo menos 10 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (01), em Vitória. Três ambulâncias do Samu estiveram no local.
Os feridos foram levados para o Hospital São Lucas, na Capital. A colisão aconteceu por volta das 5h30 na Avenida Princesa Isabel, no sentido Centro-Bento Ferreira, na subida da Curva do Saldanha.
O motorista do coletivo, que não quis gravar entrevista, contou que o condutor da carreta teve que frear por conta de um carro que parou na frente dele. Com isso, o motorista do ônibus não conseguiu parar a tempo e acabou batendo na traseira da carreta. 
A versão para o acidente foi confirmada por uma passageira. A mulher acrescentou que a batida só não foi mais grave porque os veículos estavam em uma subida, com a velocidade mais baixa. Ainda segundo a passageira, o ônibus faz a linha 503 (Terminal de Laranjeiras-Terminal de Vila Velha). 
O trânsito segue lento na Avenida Princesa Isabel após o acidente, pois apenas uma pista está liberada. A opção é seguir pela Avenida Beira Mar. 
Com informações de Eduardo Dias 
 

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