Colisão entre carro e caminhonete derruba semáforo em Vila Velha

Um acidente, envolvendo uma Hilux e Mitsubishi Outlander derrubou um semáforo no cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Rua Santa Catarina, na, em, por volta de 7h da manhã desta terça-feira (21).

Ainda de acordo com a prefeitura, uma equipe da Engenharia de Trânsito já providenciou os reparos no semáforo danificado no acidente. O trânsito já foi liberado no local.