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Praia da Costa

Colisão entre carro e caminhonete derruba semáforo em Vila Velha

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21) na Praia da Costa

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 13:05
Um acidente, envolvendo uma Hilux e Mitsubishi Outlander derrubou um semáforo no cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Rua Santa Catarina, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta de 7h da manhã desta terça-feira (21).
Segundo a Prefeitura da Serra, o motorista da Hilux não foi encontrado no local. A Polícia Militar informou que duas pessoas tiveram ferimentos leves, mas recusaram atendimento.
Ainda de acordo com a prefeitura, uma equipe da Engenharia de Trânsito já providenciou os reparos no semáforo danificado no acidente. O trânsito já foi liberado no local.
 

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