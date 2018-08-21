Colisão entre carro e caminhonete derruba semáforo em Vila Velha

Um acidente, envolvendo uma Hilux e Mitsubishi Outlander derrubou um semáforo no cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Rua Santa Catarina, na Praia da Costa, em Vila Velha, por volta de 7h da manhã desta terça-feira (21).
Segundo a Prefeitura da Serra, o motorista da Hilux não foi encontrado no local. A Polícia Militar informou que duas pessoas tiveram ferimentos leves, mas recusaram atendimento.
Ainda de acordo com a prefeitura, uma equipe da Engenharia de Trânsito já providenciou os reparos no semáforo danificado no acidente. O trânsito já foi liberado no local.