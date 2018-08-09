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Trevo de Laranjeiras

Colisão entre carro e caminhão mata uma pessoa na BR 101, na Serra

Por causa do acidente, a pista no sentido Serra - Vitória esteve interditada até às 8h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 09:21

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 09:21

Maycon Luiz Nascimento Rossi morreu em acidente na BR 101 Crédito: Eduardo Dias
Uma colisão envolvendo um carro e uma carreta matou o motorista do veículo de passeio na pista central da BR 101, no trevo de Laranjeiras, na Serra, por volta das 4h30 desta quinta-feira (09). A vítima, de 29 anos, identificada como Maycon Luiz Nascimento Rossi, é motorista de aplicativo, segundo familiares que chegaram no local no início da manhã.
Outras duas mulheres, de 34 e 36 anos, que estavam no carro, modelo Chevrolet Prisma, vermelho, ficaram feridas e foram socorridas conscientes para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.
O Prisma saiu da Avenida Eudes Scherrer de Souza, em Laranjeiras, e cruzou a BR 101, momento em que foi atingido pela carreta conduzida pelo motorista Paulo Alessandro Bertolli, 37 anos. Paulo, que tem 20 anos de experiência, disse que descarregou granito no Porto de Praia Mole e voltava para Colatina, onde mora, quando aconteceu o acidente.
Segundo Paulo, o semáforo estava verde para ele, situação confirmada, segundo o motorista, pelo condutor de um carro que seguia logo atrás da carreta. "Tentei jogar para a esquerda, mas, infelizmente, não teve jeito. Tô com meu coração que você nem imagina, vontade de chorar. Um local como esse tem que ter viaduto para evitar esse tipo de coisa. Tem 20 anos que trabalho com carreta e é a primeira vez que acontece isso na minha vida ", lamentou. 
MOTORISTA DE APLICATIVO
Familiares contaram que Maycon era motorista de aplicativo. Como ele não tinha retornado para casa, os parentes e amigos começaram a procurar por Maycon e descobriram o acidente. 
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PISTA INTERDITADA
Por causa do acidente, a pista no sentido Serra - Vitória ficou interditada na altura do km 266. A Eco 101, concessionária que administra a via, e o Corpo de Bombeiros foram ao local. O trânsito foi totalmente liberado por volta de 8h.
Com informações de Eduardo Dias
VÍDEO MOSTRA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SOCORRO
 

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