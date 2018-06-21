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Colisão transversal

Colisão entre carreta e moto mata duas pessoas na BR 101, em Guarapari

A colisão transversal ocorreu por volta de 23h22, no quilômetro 331

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 11:47
Um acidente envolvendo uma carreta e uma moto matou duas pessoas na noite desta quarta-feira (20) na BR 101, em Guarapari. A colisão transversal ocorreu por volta de 23h22, no quilômetro 331.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, equipes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.
Duas faixas ficaram interditadas e o tráfego fluiu pelo acostamento durante o atendimento da ocorrência. Não houve congestionamento. A pista foi totalmente liberada as 2h38 da madrugada desta quinta.
 

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