Colisão entre carreta e moto mata duas pessoas na BR 101, em Guarapari

Um acidente envolvendo uma carreta e uma moto matou duas pessoas na noite desta quarta-feira (20) na BR 101, em Guarapari. A colisão transversal ocorreu por volta de 23h22, no quilômetro 331.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, equipes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

Duas faixas ficaram interditadas e o tráfego fluiu pelo acostamento durante o atendimento da ocorrência. Não houve congestionamento. A pista foi totalmente liberada as 2h38 da madrugada desta quinta.