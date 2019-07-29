Home
Colisão congestiona trânsito na Segunda Ponte

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve feridos

Gazeta Online

Publicado em 29 de julho de 2019 às 11:32

 - Atualizado há 6 anos

Vitória vista da Segunda Ponte Crédito: Internauta | CBN Vitória

Uma colisão entre um carro, uma moto e um caminhão na Segunda Ponte, no sentido Vitória, deixa o transito congestionado na manhã de chuva desta segunda-feira (29).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve feridos. Apenas o motociclista relatou dores nas mãos e nas pernas e aguarda socorro no local. Uma equipe do SAMU e uma equipe da PRF estão indo para o local prestar socorro.

