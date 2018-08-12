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Em Colatina

Cobrança de dívida de R$ 10 vira caso de polícia em Colatina

Devedor perfurou o cobrado com golpes de canivete; ele foi preso

Publicado em 12 de Agosto de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2018 às 20:47
Canivete usado no crime e faca encontrada na mochila do suspeito Crédito: Divulgação
Uma discussão por causa da cobrança de uma dívida de R$ 10 quase acabou em morte, na manhã deste domingo (12), no Centro de Colatina, região Noroeste do Estado. Um homem, que não teve a idade informada, foi perfurado duas vezes com um canivete no bar em que trabalha, atrás da rodoviária da cidade, após cobrar a quantia de Reinaldo Júlio Alves.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que um funcionário do bar foi cobrar a quantia que o acusado devia ao dono do estabelecimento. Insatisfeito com a cobrança, Reinaldo discutiu com a vítima. Ambos chegaram a brigar, quando o devedor puxou um canivete e perfurou o homem duas vezes.
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A Polícia Militar foi chamada e os militares encontraram a vítima com a roupa ensanguentada e o suspeito com um canivete na mão. Foi ordenado que Reinaldo largasse a arma e ele a entregou nas mãos de um dos policiais. O acusado foi colocado no cofre da viatura e o funcionário do bar ferido foi socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos. No local, a vítima foi encaminhada para a sala de cirurgia. Seu estado de saúde não foi informado.
Dentro de uma mochila do suspeito ainda havia uma faca. Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina junto com o canivete usado no crime e a faca encontrada. De acordo com a Polícia Civil, Reinaldo foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado para um presídio da região.

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