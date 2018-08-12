Cobrança de dívida de R$ 10 vira caso de polícia em Colatina

Canivete usado no crime e faca encontrada na mochila do suspeito Crédito: Divulgação

Uma discussão por causa da cobrança de uma dívida de R$ 10 quase acabou em morte, na manhã deste domingo (12), no Centro de Colatina , região Noroeste do Estado. Um homem, que não teve a idade informada, foi perfurado duas vezes com um canivete no bar em que trabalha, atrás da rodoviária da cidade, após cobrar a quantia de Reinaldo Júlio Alves.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que um funcionário do bar foi cobrar a quantia que o acusado devia ao dono do estabelecimento. Insatisfeito com a cobrança, Reinaldo discutiu com a vítima. Ambos chegaram a brigar, quando o devedor puxou um canivete e perfurou o homem duas vezes.

A Polícia Militar foi chamada e os militares encontraram a vítima com a roupa ensanguentada e o suspeito com um canivete na mão. Foi ordenado que Reinaldo largasse a arma e ele a entregou nas mãos de um dos policiais. O acusado foi colocado no cofre da viatura e o funcionário do bar ferido foi socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos. No local, a vítima foi encaminhada para a sala de cirurgia. Seu estado de saúde não foi informado.