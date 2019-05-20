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Habilitação gratuita

CNH Social: veja a lista dos aprovados na primeira etapa do programa 2019

A primeira etapa do CNH Social vai oferecer 2,5 mil vagas. A segunda etapa será realizada em setembro deste ano, com mais 2,5 mil vagas

Publicado em 

20 mai 2019 às 16:53

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 16:53

Resultado da primeira etapa do CNH social foi divulgado nesta segunda Crédito: Gabriel Lordêlo
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) divulgou nesta segunda-feira (20) o resultado da primeira etapa de seleção do programa CNH Social de 2019. A primeira etapa do CNH Social vai oferecer 2,5 mil vagas. A segunda etapa será realizada em setembro deste ano, com mais 2,5 mil vagas. Segundo o governador do Estado, Renato Casagrande, em quatro anos serão ofertadas 25 mil vagas, no total. A lista pode ser acessada abaixo ou pelo documento divulgado pelo Detran (PDF, 438kb).
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
Divisão de etapas: 2.500 vagas em maio e outras 2.500 em setembro
Primeira habilitação (categorias A e B): 2 mil vagas
Adição de categoria: mil vagas Mudança de categoria (D e E): 2 mil vagas
Deficientes: 250 das cinco mil vagas (5%) serão destinadas para pessoas com deficiência
> CNH Social: motoristas terão direito a cursos profissionalizantes
NOVIDADE: ESPERA AUTOMÁTICA
Uma novidade para a nova edição do programa é a criação de uma lista de espera automática durante o processo seletivo. Caso o candidato reprove ou desista do processo, outra pessoa, que está nessa fila, será chamada para preencher a vaga. O participante do programa tem direito a pelo menos uma reprovação durante o curso de formação na autoescola.
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
A outra novidade do CNH Social é que quem participou da primeira etapa do processo em 2019 vai ter a chance de fazer cursos profissionalizantes para motoristas no segundo semestre.
"Aquele que conseguiu a carteira de motorista através do nosso programa vai ter a oportunidade de fazer um curso profissional para motorista de cargas perigosas ou ambulância, ou para motociclista, podendo conseguir emprego em função dessa habilitação", explicou Givaldo Vieira.
HISTÓRICO 
De 2011 até o momento, 13.565 pessoas já foram beneficiadas no Espírito Santo pelo programa CNH Social, tanto na Grande Vitória quanto no interior.

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