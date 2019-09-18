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11 concorrentes por vaga

CNH Social: mais de 28 mil inscrições para ter carteira de graça no ES

Concorrência parcial é de 11 inscrições por carteira disponível. Inscrições seguem até o dia 26

Publicado em 

18 set 2019 às 12:05

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 12:05

CNH Social já conta com 28.242 candidatos a 2.500 vagas Crédito: Gabriel Lordêllo
Mais de 28 mil pessoas já se inscreveram para a segunda etapa do programa CNH Social 2019 em busca de uma carteira de motorista de graça no Espírito Santo. Abertas as inscrições desde o dia 17 de setembro, a concorrência chega a 11 pessoas por documento ofertado. Nesta fase serão confeccionadas 2,5 mil carteiras. 
O programa, do Governo do Estado, oferece carteira de motorista de forma gratuita a pessoas de baixa renda que residam em municípios capixabas. Até 2022, a expectativa do governo é que o número de moradores contemplados chegue a 25 mil.
Para realizar a inscrição, o interessado deve estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com os dados atualizados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses até o dia 16 de agosto de 2019.
> Polícia do ES procura acusado de vender carros roubados na internet
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
- 40% dessas 2,5 mil vagas são dirigidas para queles que buscam a primeira habilitação, de moto e de carro.
- 20% são para aqueles que já tem habilitação de moto e quer fazer a adição de carro ou para quem tem habilitação de carro e quer fazer a adição de moto.
- Os outros 40% são para aqueles já são habilitados e que buscam adquirir as categorias profissionais D e E. Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.
COMO SE INSCREVER
As inscrições foram abertas ao meio-dia desta terça-feira (17) e seguem até o dia 26. O candidato precisa se inscrever no site do Detran-ES 
> Linhares tem primeiro posto de recarga de carros elétricos no Norte do ES

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