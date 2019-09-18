CNH Social: mais de 28 mil inscrições para ter carteira de graça no ES

CNH Social já conta com 28.242 candidatos a 2.500 vagas Crédito: Gabriel Lordêllo

Mais de 28 mil pessoas já se inscreveram para a segunda etapa do programa CNH Social 2019 em busca de uma carteira de motorista de graça no Espírito Santo. Abertas as inscrições desde o dia 17 de setembro, a concorrência chega a 11 pessoas por documento ofertado. Nesta fase serão confeccionadas 2,5 mil carteiras.

O programa, do Governo do Estado, oferece carteira de motorista de forma gratuita a pessoas de baixa renda que residam em municípios capixabas. Até 2022, a expectativa do governo é que o número de moradores contemplados chegue a 25 mil.

Para realizar a inscrição, o interessado deve estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com os dados atualizados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses até o dia 16 de agosto de 2019.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

- 40% dessas 2,5 mil vagas são dirigidas para queles que buscam a primeira habilitação, de moto e de carro.

- 20% são para aqueles que já tem habilitação de moto e quer fazer a adição de carro ou para quem tem habilitação de carro e quer fazer a adição de moto.

- Os outros 40% são para aqueles já são habilitados e que buscam adquirir as categorias profissionais D e E. Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.

COMO SE INSCREVER