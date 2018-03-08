CNH Social: ES registra mil inscrições por hora

CNH Social está disponível para os inscritos em programas sociais do Governo Federal Crédito: Reprodução/Pixabay

Até as 16 horas desta quarta-feira (07), o programa CNH Social 2018 já tinha 16 mil inscritos, sete mil a mais do que o número de vagas disponíveis. Um total de 65 mil pessoas acessaram o site do programa, sendo que 12.600 pessoas de outros estados acessaram as informações sobre o programa capixaba. Os acessos foram principalmente dos estados vizinhos ou próximos ao Espírito Santo, liderados pelo Rio de Janeiro, seguido por Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

O programa é voltado para pessoas residentes no Espírito Santo e também habilitadas no Estado, nos casos de adição e mudança de categoria. Os usuários capixabas totalizaram 52.400 acessos. Os principais interessados que acessaram o site do programa são de Vila Velha, com 26 mil acessos provenientes do município, vindo na sequência os moradores de Serra, com 8.800 acessos, e Vitória, com 7.500, na Grande Vitória. O interior aparece entre os principais interessados com 4.100 acessos de São Mateus e 3.400 de Linhares.

O Programa CNH Social 2018 oferece formação, qualificação e habilitação profissional para condutores de veículos. Serão disponibilizadas 9 mil vagas que serão distribuídas em três fases de inscrição. Deste total, 40% das vagas serão distribuídas para a Região Metropolitana da Grande Vitória, e 60%, para o interior do Estado. As inscrições para a primeira fase, em que serão disponibilizadas 3 mil vagas, começaram nesta quarta-feira (07) e vão até o dia 05 de abril.

Para se inscrever no programa, é necessário que o candidato esteja ou venha a se inscrever no CadÚnico  Cadastro Único do Governo Federal, seja maior de 18 anos e tenha renda familiar de até dois salários mínimos.

O programa social possibilitará o acesso gratuito de pessoas de baixa renda à obtenção da primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e mudança de categoria C (caminhão com até 6 mil Kg), D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).