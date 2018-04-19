CNH Social: Detran-ES divulga lista de contemplados na 1ª fase

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo () divulgou nesta quinta-feira (19) a lista dos selecionados na primeira fase do Programa CNH Social 2018 da

Os contemplados deverão aguardar até quarta-feira (25) para dar início ao processo de habilitação, que será disponibilizado no

Mais de 49 mil pessoas se inscreveram.Ainda haverá mais duas etapas até o final de 2018, em que serão disponibilizadas mais 3 mil oportunidades em cada uma.