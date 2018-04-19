Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • CNH Social: Detran-ES divulga lista de contemplados na 1ª fase
Seleção

CNH Social: Detran-ES divulga lista de contemplados na 1ª fase

Três mil pessoas foram selecionadas na primeira fase do programa

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 18:07
Crédito: Reprodução/Pixabay
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou nesta quinta-feira (19) a lista dos selecionados na primeira fase do Programa CNH Social 2018 da Grande Vitória.
Os contemplados deverão aguardar até quarta-feira (25) para dar início ao processo de habilitação, que será disponibilizado no site do Detran.
 DOCUMENTO  A lista [ PDF ]
Mais de 49 mil pessoas se inscreveram.Ainda haverá mais duas etapas até o final de 2018, em que serão disponibilizadas mais 3 mil oportunidades em cada uma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados