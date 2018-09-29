CNH: provas teóricas também devem ser monitoradas por vídeo

Sistema de telemetria do Detran-ES vem sendo burlado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A prova teórica realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) deve passar a ser monitorada por vídeo. Com isso, caso o projeto seja levado adiante, todos os exames passarão a ser documentados por câmeras, que registrarão os procedimentos adotados por examinadores e candidatos a motoristas. De acordo com o órgão, o estudo para a implantação do sistema deve entrar em funcionamento até o final de outubro.

Transparência e segurança ao longo do processo são os argumentos utilizados pelo diretor-geral do Detran-ES, Romeu Scheibe Neto, para justificar a necessidade de implantação do videomonitoramento. Segundo ele, a medida vai impedir que fraudes sejam desenvolvidas.

Temos um planejamento voltado para a questão e acredito que será importante aumentar essa fiscalização. Digo isso porque a fraude que envolve a telemetria é grave, tendo em vista que o sistema foi pensado justamente para impedir que fraudes acontecessem. Então, quanto mais tivermos fiscalização e captação de imagens, melhor. São propostas que vêm para somar, explicou o diretor.

Até chegar ao processo de exame teórico, o aluno precisa obrigatoriamente cumprir, pelo menos, 45 horas de aulas em sala de aula. Tratando-se da parte prática, são necessárias 25 horas conduzindo o carro.

O diretor-geral revela, entretanto, que o órgão encontrou dificuldades para conseguir levar adiante o projeto de monitoramento das provas teóricas por conta da desaprovação da maioria dos centros de formação de condutores.

Para conseguirmos colocar de pé o projeto foi difícil, porque dependemos da interação com os CFCs. Eles tentaram criar dificuldades para o Detran ao utilizarem uma narrativa negativa. Por exemplo, diziam para os alunos que o Detran estava impossibilitando os CFCs de darem suas aulas. Tentaram colocar o Detran como vilão na história. Então, optamos por um cronograma mais dilatado e começamos pelos veículos. Agora, com o sistema sendo melhor aceito, vamos implementar a fiscalização em outras classes e situações, destacou.

Scheibe Neto acrescentou ainda que o Detran-ES pretende regulamentar também a fiscalização em provas de motocicletas.

A resolução não prevê a necessidade de monitorar a categoria A, porém, cabe ao Detran fiscalizar. Então, pretendemos estender o mesmo procedimento. É um mecanismo que pode estar implementado até o final do ano, finalizou o diretor-geral.

ENTENDA

O esquema

Alunos não cumpriam horário de aula

A reportagem da TV Gazeta, por meio de informações cedidos pelo Detran, identificou que instrutores não cobravam a presença de alunos em aulas práticas, mesmo sendo obrigatórias. Sem o preparo para dirigir um carro, os alunos registravam a presença e iam embora da autoescola sem receber a aula obrigatória.

Instrutores burlavam a câmera de monitoramento

Para impedir ou dificultar o funcionamento padrão da câmera localizada dentro do carro, instrutores colocavam a mão na frente do equipamento, o que impedia que o cenário fosse fotografado.

Foto da foto

Em outro caso, a imagem colhida pelo sistema do Detran mostra um instrutor colando uma foto no tamanho 3x4 na frente da câmera para que, ao fotografar, a câmera registre sua presença no carro  mesmo o profissional não estando lá. Numa outra situação, a imagem inicial é de uma instrutora mulher, mas um homem é quem dá a aula. Já em outro momento, um plástico foi colocado na frente da câmera para que a visão do equipamento fosse comprometida.

Prejuízo