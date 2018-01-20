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Climatempo

Climatempo prevê chuvas frequentes no ES no início de fevereiro

Segundo o instituto, áreas de instabilidade vão provocar 'chuvas frequentes e, por vezes, fortes e volumosas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 22:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 22:07

Fevereiro chega com chuva no ES Crédito: Climatempo
O calorão que tem feito nesta semana deve permanecer pelo menos até o fim do mês de janeiro, mas fevereiro vai chegar trazendo chuva para o Espírito Santo. É o que prevê o Instituto Climatempo.
O sistema de alta pressão atmosférica conhecido como ASAS - Alta (pressão) Subtropical do Atlântico Sul - se intensifica sobre o Sudeste até o dia 24 de janeiro fazendo as temperaturas subirem cada vez mais e mantendo a chuva bem longe.
No entanto, a partir do dia 25, o fluxo de umidade muda e o ar úmido vai se concentrar entre Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Isto vai facilitar a formação de áreas de instabilidade persistentes que vão provocar chuvas frequentes e, por vezes, fortes e volumosas.
Essa chuva deve chegar à região Sul e Serrana do Estado até o dia 29 de janeiro. Para o resto do território capixaba a chuva só deve dar as caras entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro.

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