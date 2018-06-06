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'Cantinho do Céu'

Clientes de bar fogem de procissão de Corpus Christi no ES; veja vídeo

Vídeo que viralizou foi registrado em bar de Alfredo Chaves na última quinta-feira (31)

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 13:15
Na última quinta-feira (31), a procissão de fiéis pelo feriado de Corpus Christi fez os clientes de um bar em Alfredo Chaves correrem Crédito: Reprodução
O feriadão de Corpus Christi pode ter sido uma data de celebração para muitos na última quinta-feira (31), mas também foi dia de descanso para outros, e até aí tudo bem. Só que uma situação cômica registrada no bar 'Cantinho do Céu', em Alfredo Chaves, circula pelas redes sociais. A reação dos frequentadores do estabelecimento quando uma procissão se aproxima é, além de engraçada, inesperada (veja vídeo abaixo).
O vigilante e barista Ottavio Evangelista Gomes, de 31 anos, é dono do Cantinho do Céu há três anos e contou ao Gazeta Online, rindo, como aconteceu a situação que as câmeras do estabelecimento registraram.
"Isso pegou todo mundo de surpresa, porque a procissão nunca tinha passado por aquela rua. Nós estávamos no bar, começamos um churrasco às 14h e depois assistimos ao jogo do Flamengo. Assim que o jogo acabou, eram quase 18h quando nós ouvimos um som aumentar e vimos que era a procissão se aproximando, então, por respeito, corremos para dentro do bar", conta Ottavio.
"PADRE RIU"
Depois disso, as imagens da câmera de segurança foram compartilhadas com amigos e o vídeo acabou viralizando, tanto que chegou até ao padre responsável pela celebração na comunidade de Nossa Senhora da Conceição, no mesmo município, que passou em frente ao Cantinho do Céu. O barista conta, inclusive, que o pároco o procurou alguns dias depois e também riu da situação.
"O padre disse que recebeu o vídeo em um grupo de Whatsapp de outra comunidade e não percebeu de cara que era aqui. Quando ele reconheceu veio falar comigo e riu da situação", finalizou Ottavio.
 

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