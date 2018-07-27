Cliente vai receber quase R$ 20 mil após queimaduras em restaurante

Fogo consumiu as roupas da cliente que foi atingida por líquido de um fogareiro Crédito: TJES

Uma mulher deve ser indenizada em R$ 16 mil, por danos morais, e R$ 2.881,75, por danos materiais, após ter sido atingida pelo líquido de um fogareiro em um restaurante de Marataízes, no litoral sul do Estado.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), um dos garçons passou com a estrutura acesa, quando a mulher foi atingida e teve queimaduras graves pelo corpo. A vítima afirmou que os funcionários não ofereceram nenhuma ajuda.

À Justiça, o estabelecimento não apresentou nenhuma defesa, levando o Juiz da Vara Cível de Marataízes a presumir o ocorrido como verdadeiro. A mulher também comprovou os cuidados relacionados às queimaduras que, segundo o magistrado, se mostraram compatíveis com o relato apresentado pela cliente.