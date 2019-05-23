Crédito: Fernando Madeira

A cada dia, ao menos cinco pessoas são flagradas pela polícia dirigindo depois de consumir bebida alcoólica no Espírito Santo. Neste ano, somente de janeiro a abril, 706 motoristas bêbados foram multados e alguns autuados por crime de embriaguez – tipificação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para os casos em que a quantidade de álcool é tão alta que ultrapassa o limite do que é classificado apenas como infração.

Por lei, é considerado crime quando a concentração é igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por ar expelido no bafômetro. Quando uma pessoa é flagrada neste nível de embriaguez ao volante, é levada a uma delegacia para abertura de inquérito. Se não houver vítimas, pode ser estipulada uma fiança ao motorista para que responda em liberdade. Além disso, são aplicadas as sanções administrativas: multa no valor de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.

Your browser does not support the audio element. Cinco motoristas são detidos por dia no ES por embriaguez ao volante

O mês de março foi o que registrou a maioria das ocorrências de embriaguez ao volante no geral, com 201 autuações, a quarta maior na série histórica apurada a partir de janeiro do ano passado. Nos primeiros meses de 2019, houve um crescimento de 5% nos registros em comparação a 2018. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

COMO REDUZIR OCORRÊNCIAS

Fiscalização e educação

acidente na Terceira Ponte, que resultou na morte dos namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17. Na avaliação de especialistas, fiscalização e educação para o trânsito são fundamentais para reduzir as ocorrências de motoristas dirigindo sob efeito de álcool, sobretudo para evitar episódios como o do, que resultou na morte dos namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17. O casal estava em uma moto que foi atingida por veículos que disputavam racha , segundo informações do delegado que fez o flagrante.

Mudança de cultura

Presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no Espírito Santo (Abramet-ES), Sandro Rotunno avalia que é necessária uma mudança de cultura mais profunda. Ele cita como exemplo a Inglaterra onde, segundo ele, as crianças têm disciplinas voltadas para o trânsito nas escolas.

"Primeiro, aprendem a se comportar como pedestres, depois como ciclistas e também as regras relacionadas aos veículos automotores. É uma quebra de paradigmas. De efeito mais imediato, essas crianças vão fiscalizar seus pais; e a longo prazo, terão uma postura diferente no trânsito", frisa.

É mais fácil educar uma criança do que retirar o vício de comportamento de um adulto Sandro Rotunno

O senador Fabiano Contarato, com mais de 10 anos de experiência à frente da Delegacia de Delitos de Trânsito, também ressalta a importância da educação e acrescenta que a fiscalização deve aumentar. "O poder público falha na fiscalização e no processo educacional. O motorista tem que sair de casa com a certeza de que vai ser parado em uma blitz", sustenta.

Fabiano Contarato questiona o poder público sobre falhas na fiscalização e no processo de educação e conscientização no trânsito Crédito: Geraldo Magela

Acionada pelo Gazeta Online, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), por nota, informou que blitze integradas da Lei Seca são realizadas de maneira pontual, com participação de diversos órgãos, como Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais. Mais de 2.000 veículos foram abordados nessa ações, segundo a secretaria, com autuações e prisões.

"Além disso, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar realiza fiscalizações de trânsito diariamente, inclusive com foco na Lei Seca, em todas as rodovias estaduais, com intuito de flagrar e punir, conforme a infração, condutores que não estejam respeitando as leis de trânsito, que cometem crimes de trânsito e, ainda, irregularidades com os veículos. Além das operações, as equipes também realizam abordagens a veículos suspeitos, quando visualizados nas vias, e também agem através de acionamentos e denúncias recebidas via Ciodes (190). Quem flagrar uma situação de irregularidade deve solicitar imediatamente uma viatura por meio 190. Qualquer detalhe é bem-vindo, como horário, modelo e cor do veículo, placas, adesivos, entre outros, para que em algum ponto da via o veículo possa ser abordado", finaliza a nota.

O Detran|ES disse que vai reforçar as blitze a partir do próximo mês, inclusive as da Lei Seca. O órgão está finalizando uma série de projetos que, entre outras medidas, prevê a integração de polícias para operações conjuntas, capacitação de servidores para atuarem como agentes e até uma escola de formação com foco na educação básica.