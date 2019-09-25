A Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim, onde ocorreu um incêndio em uma loja de couros, na última sexta-feira (20), teve o trânsito liberado na tarde desta quarta-feira (25).
Cinco dias após incêndio avenida é liberada na Vila Rubim
Parte da avenida, situada em frente ao estabelecimento atingido pelo fogo, estava interditada desde o incêndio, primeiro para o controle e rescaldo das chamas por parte do Corpo de Bombeiros, depois para a realização das perícias e por último, nos últimos dois dias, um trator e um caminhão estavam no local fazendo a limpeza dos escombros.
Além da retomada do trânsito, a região teve a rede de eletricidade reparada. Os comerciantes da região também estavam sem energia desde o dia do incêndio, no dia 20 de setembro.
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Para Débora Nascimento, de 25 anos, funcionária de uma loja de uniformes situada próxima ao local do incêndio, a liberação do trânsito na Avenida Duarte Lemos e a volta da energia elétrica na região serão importantes para a volta da normalidade do comércio.
"Além da energia, fora o trânsito estar interditado, nenhum cliente conseguiu chegar. Até mesmo na segunda-feira, que o trânsito não estava liberado, a gente não conseguiu nem trabalhar. Só conseguimos voltar mais ou menos hoje. Espero que amanhã volte tudo ao normal.
Quem também comemorou a retomada do trânsito e da eletricidade é o cabeleireiro Sidney Moreira, de 50 anos. Ele é dono de um salão de beleza próximo à loja de couros.
“Vai ser muito bom pra gente. O comércio voltar ao normal de novo vai ser ótimo”.
Ao todo, oito imóveis foram interditados por conta do incêndio na Vila Rubim. O dono da loja de couros, Moisés Alves da Cruz, de 53 anos, terá que fazer os reparos necessários para que os imóveis sejam desinterditados. Após as reformas, a Defesa Civil fará uma nova vistoria nos locais.
Nesta terça-feira (24), o Corpo de Bombeiros começou a investigar as causas do incêndio na loja de couros. Uma equipe composta por cinco investigadores e dois auxiliares contou com o apoio de um drone para captar imagens e mapear os estragos. O Corpo de Bombeiros tem até 30 dias para concluir a investigação.