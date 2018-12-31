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Previsão

Cidades do Estado permanecem com alerta de chuvas fortes

O alerta vale pelo menos até as 11h desta segunda-feita (31)

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 22:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 22:50
Tempo fechado em Vila Velha neste domingo (30) Crédito: Internauta - Liliane Neves
Segundo institutos de meteorologia, algumas cidades do Estado, inclusive a Grande Vitória, continuam sob alerta de chuva forte pelo menos até as 11 horas desta segunda-feira (31). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos fortes entre 60 e 100 km/h.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) orienta que os moradores das regiões Norte, Noroeste, Central-serrana e Grande Vitória acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois podem necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.
Veja registros de internautas neste domingo (30):
Veja previsão do tempo para segunda-feira (31) de acordo com o Incaper:
Na Grande Vitória, faz sol pela manhã com chance de pancadas de chuva à tarde.
Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.
Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.
Na Região Sul, sol pela manhã e pancadas esparsas de chuva com trovoadas a partir da tarde.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.
Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Serrana, sol pela manhã e pancadas esparsas de chuva com trovoadas a partir da tarde.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.
Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Norte, sol pela manhã e pequena chance de pancadas de chuva à tarde.
Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.
Na Região Noroeste, sol pela manhã e pequena chance de pancadas de chuva à tarde.
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.
Na Região Nordeste, sol pela manhã e pequena chance de pancadas de chuva à tarde.
Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

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