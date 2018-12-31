Cidades do Estado permanecem com alerta de chuvas fortes

Tempo fechado em Vila Velha neste domingo (30) Crédito: Internauta - Liliane Neves

Segundo institutos de meteorologia, algumas cidades do Estado, inclusive a Grande Vitória, continuam sob alerta de chuva forte pelo menos até as 11 horas desta segunda-feira (31). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos fortes entre 60 e 100 km/h.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) orienta que os moradores das regiões Norte, Noroeste, Central-serrana e Grande Vitória acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois podem necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.

Veja registros de internautas neste domingo (30):

Veja previsão do tempo para segunda-feira (31) de acordo com o Incaper:

Na Grande Vitória, faz sol pela manhã com chance de pancadas de chuva à tarde.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol pela manhã e pancadas esparsas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol pela manhã e pancadas esparsas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, sol pela manhã e pequena chance de pancadas de chuva à tarde.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, sol pela manhã e pequena chance de pancadas de chuva à tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol pela manhã e pequena chance de pancadas de chuva à tarde.