Ciclovia na Rio Branco: prefeitura pode manter vagas de estacionamento

Secretaria está analisando sugestões de moradores, que discordam do projeto atual para ciclovia na Praia do Canto

Caique Verli

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 00:13

Ciclista divide espaço com carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Alvo de polêmicas, a retirada de vagas de estacionamento para implantação da ciclovia na Avenida Rio Branco, no trecho que passa pelo bairro Praia do Canto, pode ser revista pela Prefeitura de Vitória.

A informação foi dada pelo secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, que ainda está analisando sugestões de moradores para a ciclovia. Segundo ele, não é possível cravar quando a licitação será retomada.

No início do mês, a prefeitura decidiu suspender o processo licitatório da ciclovia no trecho após várias reclamações de moradores e comerciantes. Já as obras de construção da ciclovia na parte da avenida que cruza o bairro Santa Lúcia devem começar até o final do ano, segundo estimativa do secretário.

O secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, admitiu que há a possibilidade de construir a ciclovia sem eliminar as vagas de estacionamento ou pelo menos sem tirar todas as que antes estavam previstas.

“Claro. Esse é o ponto de equilíbrio que a gente está quebrando a cabeça para chegar um resultado bom. A gente está pensando na melhor proposta possível para apresentar para a população”, declarou Passos.

Inicialmente, o projeto defendido pela prefeitura na Praia do Canto previa a instalação da ciclovia na lateral do canteiro central, eliminando cerca de 90 vagas de estacionamento.

Essa retirada não agradou as associações de moradores e de comerciantes da Praia da Canto. Um dos movimentos que representam moradores do bairro, o “A Praia do Canto Merece Mais” chegou a entrar na Justiça pedindo o cancelamento do processo de licitação e uma audiência pública que etsava marcada para o dia seguinte.

A Justiça, no entanto, negou o pedido para adiar a audiência pública e pediu que a prefeitura apresentasse os estudos realizados para a implantação da ciclovia. O processo ainda corre na Justiça.

 

PROPOSTAS

 

O secretário preferiu não responder quais propostas dos moradores foram mais bem aceitas e quais decisões já foram tomadas pela prefeitura a respeito das características do projeto.

No início de julho, Márcio Passos afirmou que apresentaria um novo projeto em cerca de 60 dias, mas agora o secretário municipal diz que não vai definir um prazo para essa apresentação e para o reinício do processo licitatório. “Nós continuamos analisando as propostas com o cuidado que os moradores merecem, analisando os questionamentos feitos pelos moradores”, pontua o secretário.

Uma das propostas é da Associação de Comerciantes da Praia do Canto. O presidente da entidade, Cesar Saade, apontou que recomendou que fosse construída a ciclovia no canteiro central, com pistas de 1,2 m.

“O projeto inicial para a prefeitura era prejudicial para o comércio e moradores. Na Rio Branco, temos muitos prédios antigos, que não têm garagem, e esses moradores têm direito a vagas gratuitos no rotativo”, opina Saade.

