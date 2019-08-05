VITÓRIA

Ciclovia na Rio Branco: prefeitura pode manter vagas de estacionamento

Secretaria está analisando sugestões de moradores, que discordam do projeto atual para ciclovia na Praia do Canto

Ciclista divide espaço com carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Alvo de polêmicas, a retirada de vagas de estacionamento para implantação da ciclovia na Avenida Rio Branco, no trecho que passa pelo bairro Praia do Canto, pode ser revista pela Prefeitura de Vitória.

A informação foi dada pelo secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, que ainda está analisando sugestões de moradores para a ciclovia. Segundo ele, não é possível cravar quando a licitação será retomada.

No início do mês, a prefeitura decidiu suspender o processo licitatório da ciclovia no trecho após várias reclamações de moradores e comerciantes. Já as obras de construção da ciclovia na parte da avenida que cruza o bairro Santa Lúcia devem começar até o final do ano, segundo estimativa do secretário.

O secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, admitiu que há a possibilidade de construir a ciclovia sem eliminar as vagas de estacionamento ou pelo menos sem tirar todas as que antes estavam previstas.

“Claro. Esse é o ponto de equilíbrio que a gente está quebrando a cabeça para chegar um resultado bom. A gente está pensando na melhor proposta possível para apresentar para a população”, declarou Passos.

Inicialmente, o projeto defendido pela prefeitura na Praia do Canto previa a instalação da ciclovia na lateral do canteiro central, eliminando cerca de 90 vagas de estacionamento.

Essa retirada não agradou as associações de moradores e de comerciantes da Praia da Canto. Um dos movimentos que representam moradores do bairro, o “A Praia do Canto Merece Mais” chegou a entrar na Justiça pedindo o cancelamento do processo de licitação e uma audiência pública que etsava marcada para o dia seguinte.

O secretário preferiu não responder quais propostas dos moradores foram mais bem aceitas e quais decisões já foram tomadas pela prefeitura a respeito das características do projeto.

No início de julho, Márcio Passos afirmou que apresentaria um novo projeto em cerca de 60 dias, mas agora o secretário municipal diz que não vai definir um prazo para essa apresentação e para o reinício do processo licitatório. “Nós continuamos analisando as propostas com o cuidado que os moradores merecem, analisando os questionamentos feitos pelos moradores”, pontua o secretário.

Uma das propostas é da Associação de Comerciantes da Praia do Canto. O presidente da entidade, Cesar Saade, apontou que recomendou que fosse construída a ciclovia no canteiro central, com pistas de 1,2 m.

“O projeto inicial para a prefeitura era prejudicial para o comércio e moradores. Na Rio Branco, temos muitos prédios antigos, que não têm garagem, e esses moradores têm direito a vagas gratuitos no rotativo”, opina Saade.

