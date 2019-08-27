MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Ciclovia, bloqueio e mais faixas: o novo trânsito na Leitão da Silva

A nova avenida tem previsão de entrega para novembro, quando devem ocorrer mudanças permanentes no trânsito

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 18:14 - Atualizado há 6 anos

Última etapa de obras na Avenida Leitão da Silva vai até o mês de novembro Crédito: Eduardo Dias

A obra na Avenida Leitão da Silva, que se arrasta desde 2014, entra na etapa final. Prevista para ser entregue em novembro deste ano, a avenida terá mudanças no trânsito, de forma permanente:

- Novos canteiros centrais

- Ciclovia

- Nova rota de acesso para a Avenida Rio Branco

- Fim das vagas de estacionamento*

* A obra, que será entregue em novembro, de acordo com o diretor-feral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER), Luiz César Maretto, não contempla estacionamento, de ponta a ponta da Leitão da Silva. No entanto, Maretto diz que a criação de vagas para veículos pode ser discutida após o fim da obra

"Tem estacionamento? Não tem. O que está no projeto é sem. Isso vai ser uma condição de debate depois da obra pronta, que eu não vejo problema nenhum fazer com os empresários e com a sociedade em modo geral", reforçou o diretor do DER, ainda sobre a ausência de estacionamento na nova Leitão da Silva.

NOVAS FAIXAS E CICLOVIA

A construção de novos canteiros centrais e ciclovia já foi iniciada no trecho entre a Avenida César Hilal e Avenida Beira-Mar.

Todo o trecho no sentido Avenida Beira-Mar terá três faixas para veículos, segundo Maretto. Atualmente, o trecho entre as ruas Henrique Rosetti e Coronel Schwab Filho tem apenas duas faixas (e será ampliado).

Avenida terá ciclovia, novas faixas, mas será entregue sem vagas de estacionamento Crédito: Eduardo Dias

No sentido contrário, para quem sai da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e acessa a Leitão da Silva, a avenida só terá três faixas entre a rua Neves Armond e a avenida César Hilal. O trecho entre a Nossa Senhora dos Navegantes e a rua Neves Armond terá apenas duas pistas e não terá estacionamento.

Com as obras iniciadas no último sábado (24), as faixas da esquerda nos dois sentidos estão parcialmente bloqueadas e foi iniciada a retirada do canteiro central. Luiz César Maretto explicou que as pistas serão liberadas gradualmente, à medida que as obras avançarem.

NOVO ACESSO PARA SANTA LÚCIA

Os motoristas que passam pelo na Avenida Leitão da Silva no sentido Beira-Mar terão uma nova alternativa para fazer o retorno e seguir para Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia.

Uma abertura de passagem lateral, para mudança de faixa de rodagem — a famosa "agulha — será criada na pista da esquerda, na altura da Escola Paes Barreto. Os motoristas poderão cruzar a Leitão da Silva, acessar a Rua Elias Tomasi Sobrinho, que passa em frente ao colégio Leonardo da Vinci, e chegar à Avenida Rio Branco.

Já a "agulha" que existe no sentido oposto, para quem sai da Leitão da Silva e entra na rua Carlos Alves, será extinta.

"O motorista vai entrar à direita onde já está feito, vai até a Rio Branco e volta saindo pela Rio Branco", explicou Maretto.

Agulha de acesso para a rua Carlos Alves será extinta Crédito: Google Street View

ROTATÓRIA NA AVENIDA RIO BRANCO SERÁ EXTINTA

Outra mudança é a extinção de uma rotatória no trecho final da Avenida Rio Branco, em direção à Leitão da Silva, em frente a um supermercado do bairro Santa Lúcia. O diretor-geral do DER, Luiz César Maretto, explicou que esse trecho da Rio Branco, em frente ao supermercado, terá quatro faixas em direção à Leitão da Silva.

Rotatória que será extinta da Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia Crédito: Google Street View

Com o fim dessa rotatória na Rio Branco, os motoristas que passarem pela Rua Elias Tomasi Sobrinho, em frente ao colégio Leonardo da Vinci, entrarão à direita no sentido Reta da Penha, ou à esquerda no sentido Leitão da Silva.

PONTO A PONTO COMO FICA A NOVA CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta