Muitas bicicletas e ciclistas disputam espaço dentro do ônibus que atravessa a Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

O Bike GV, ônibus lançado em 2013 como uma alternativa para quem precisa atravessar a Terceira Ponte de bicicleta virou, quase cinco anos depois, alvo de críticas e reclamações por parte de seus usuários.

A principal queixa é a superlotação. Este problema, aliás, já virou uma certeza para quem usa o coletivo nos horários de pico, principalmente na parte da tarde e saindo da Capital para Vila Velha.

A arquiteta e urbanista Pollyana Martins é usuária do Bike GV e relata que, em viagens que fez de Vitória a Vila Velha, chegou a contar 40 bicicletas em um espaço onde cabem 17.

Your browser does not support the audio element. Ciclistas passam sufoco para atravessar a Terceira Ponte

Além das bicicletas, vão os ciclistas. Todos vão imprensados. Já tivemos que colocar uma bicicleta em cima da outra, lembra. Uma situação, ela destaca, que além de incômoda é insegura.

O professor e cicloativista Fernando Braga também fez queixas ao sistema, analisando que o Bike GV deveria ser uma alternativa para o ciclista fazer a travessia da Terceira Ponte, mas tem causado muita dor de cabeça aos passageiros.

Eu sempre usei a bicicleta como meio de transporte. Optar pelo Bike GV é uma forma de fazer a travessia da Terceira Ponte, que não foi pensada para pedestres e bicicletas, mas o sistema não evoluiu. Muitas pessoas usam, causando superlotação, e não vemos melhorias, afirma.

Os ciclistas também reclamaram da falta de manutenção nos coletivos. Atualmente, dois veículos atendem ao sistema.

Tem suporte para as bicicletas que está quebrado, fazendo com que a bike fique solta, afirma Pollyana.

A arquiteta Pollyana Martins usa o Bike GV rotineiramente e reclama que os ônibus estão sempre cheios. "Já contamos 40 bikes onde cabem 17." Crédito: Carlos Alberto Silva

PONTO DE PARADA

Para o projeto, dois ônibus convencionais foram adaptados pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) para transportar bicicletas e passageiros.

No projeto inicial, os ônibus teriam um ponto próximo ao Terminal de Vila Velha e outro perto da Praça da Ciência, em Vitória.

Esses pontos, a pedido dos próprios ciclistas, foram realocados. Hoje, as paradas são na Rua Maranhão, na Praia da Costa, em Vila Velha, e a outra na Alameda Hélio da Costa Ferraz, em Santa Helena, Vitória. Só que, nos dois pontos, a reclamação é a mesma: falta de estrutura.

Os pontos só têm as placas de sinalização. Não há abrigo nem nada que caracterize como parada de ônibus, afirma Fernando.

Sobre essas queixas, por nota, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que está buscando entendimentos com a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb) para que o local seja contemplado com a instalação de um abrigo.

Também em nota, a Prefeitura de Vitória garantiu que o abrigo do ponto de ônibus citado já está no cronograma para ser instalado até o fim do ano.

O professor Fernando Borges diz que não são feitas melhorias no transporte: "o sistema não evoluiu" Crédito: Fernando Madeira

MENOS ESPERA

Para tentar resolver o problema de superlotação nos ônibus do Bike GV, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou que o quadro de horários passará por uma alteração. A principal mudança é a redução no intervalo entre as partidas dos coletivos.

Pela manhã, os intervalos terão uma redução de dois minutos, passando de 17 para 15 minutos. No período da tarde, a mudança é mais expressiva: passando de 30 para 20 minutos. Portanto, o intervalo foi reduzido em 10 minutos. A mudança passa a vale na próxima segunda-feira.

Nós tiramos parte do tempo que o ônibus ficava parado e, com isso, a gente cria mais viagens ao longo do dia. Ou seja, se 30 pessoas estiverem no ponto, o passageiro pode avaliar se vai embarcar no coletivo e se esperará o próximo que sairá em 15 ou 20 minutos, justifica Rosane Gilberti, diretora de Operações da Ceturb.

Ela afirmou ainda que a companhia faz avaliações periódicas no que diz respeito ao quadro de horários e, sobre a manutenção dos ônibus.

Os ônibus do Bike GV passa pelas mesmas vistorias que os demais coletivos do Transcol. Eles também passam pelo órgão específicos de trânsito. Se algum problema é encontrado, ele fica retido para melhorias, afirma a diretora.