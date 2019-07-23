Ciclistas optam por bikes compartilhadas para evitar furto e roubo

Violência

O delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial., também deu dicas de segurança para os ciclistas. A principal delas é evitar andar sozinho

A violência contra os ciclistas tem assustado quem anda de bicicleta na Grande Vitória. Alguns chegam a trocar a bike pessoal pelas bicicletas compartilhadas. Isso por medo dos casos de assalto e furto de bikes. Recentemente, um ciclista foi morto na região das Cinco Pontes.

Um desses ciclistas que já foram vítimas de violência foi Alex Fagundes. Ele já foi vítima de dois furtos e um roubo à mão armada. Mesmo com mal de Parkinson, ele preferiu trocar a bicicleta adaptada pelas compartilhadas, que são mais simples, para se proteger. "Eu tenho o lado direito comprometido. Para mim, é muito bom ter bicicleta leve e potente, com uma força motriz mais fácil. Abri mão do conforto para ter que usar algo mais rústico, mas que vou ter mais segurança", relata.

O subsecretário de Segurança Urbana de Vitória, Edvandro Sipollati afirma que a prefeitura está focando sua atuação em áreas consideradas mais críticas para os ciclistas. "Tivemos algumas ações, principalmente em alguns locais tidos como de risco, como naquele trecho depois das Cinco Pontes. Foi feita uma ação da Prefeitura tanto na questão da iluminação quanto no trabalho da Guarda para garantir a segurança dos usuários que passam pelo local", declara.

O delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, também dá dicas de segurança para os ciclistas. A principal delas é evitar andar sozinho. "A gente recomenda que se evite locais ermos e de pouca iluminação, que se ande em grupo, justamente por conta da segurança. Pedimos que se evitem locais com alto índice de criminalidade. Dentre essas, a principal recomendação é que se evite andar sozinho", orienta.

Geralmente, os casos de furto e roubo de bicicletas são investigados pelas delegacias de polícia que ficam localizadas no interior dos bairros.

