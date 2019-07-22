ENTREGA EM SETEMBRO

Ciclistas e pedestres reclamam de atraso na obra da Rua da Grécia

Segundo a prefeitura, problemas com as chuvas e aditivos atrasaram a obra

Publicado em 22 de julho de 2019 às 21:34 - Atualizado há 6 anos

Trecho da Rua da Grécia em obras tem placas e redes de proteção danificadas Crédito: José Carlos Schaeffer

Inicialmente prevista para ser concluída no primeiro semestre, a reurbanização da Rua da Grécia - que contará com novas calçadas e ciclovias - ainda está em andamento, em Vitória. As obras tiveram início no mês de maio e o novo prazo dado pela prefeitura é de término em setembro. No entanto, quem trabalha, mora ou passa pelo local reclama dos transtornos causados pela execução da obra. O estreitamento da pista e a falta de sinalização são alguns dos pontos apontados pelos usuários da via.

No local, é possível constatar os alvos das reclamações: em alguns pontos, placas e telas de proteção inexistem ou estão bem danificadas. Outro problema é a mobilidade, tanto para pedestre quanto para o ciclista. A falta de uma faixa de pedestres traz dificuldades para quem caminha e precisa transitar pelo local.

A cabeleireira Lita Pereira reclama de transtornos no local Crédito: José Carlos Schaeffer

A cabeleireira Lita Pereira, 46, diz que quase sofreu um acidente na última semana. Segundo ela, os veículos não param para os pedestres atravessarem, e por não ter a faixa, os caminhantes correm perigo. Além disso, ela reclama da demora nas intervenções. “Esses dias quase que fui atropelada. Os carros não param para a gente passar, não tem faixa. Essa obra estava de um lado, agora foi para o outro e nunca que acaba”, opina.

Quem passa de bicicleta também enfrenta obstáculos. O curto espaço dedicado aos veículos faz com que os ciclistas tenham que, na maioria das vezes, utilizarem a calçada, dividindo espaço com quem caminha, como a advogada Lícia Ferreira.

“Não está seguro. Temos que passar pela calçada. Não tem acesso pela rua mesmo por causa das obras. Está demorando muito, já começou há um tempo. Eu não vejo agilidade na obra, tem dia que parece ficar tudo parado. A gente tem que disputar calçada junto com pedestre. Vai ser muito bom quando estiver pronto, mas agora está um transtorno”, frisou.

ENTREGA ADIADA PARA SETEMBRO

O Secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, afirmou que problemas com as chuvas e outros aditivos causaram o atraso da obra. "A ordem de serviço oficial foi dada em 10 de setembro. E o prazo para conclusão era 10 de maio. Em função das chuvas e aditivos, tivemos que aditar a obra em quatro meses. Então, a previsão agora é para o final de setembro, para entregar a obra”, disse.

Obras em andamento na Rua da Grécia: novo prazo de entrega dado pela Prefeitura é em setembro Crédito: José Carlos Schaeffer

Sobre a reclamação dos pedestres e ciclistas, disse que os trabalhos são por uma grande demanda da região, e que todas as intervenções serão feitas até o fim da obra. “Os ciclistas são os maiores defensores dessa obra, porque sempre tiveram que andar no meio da rua. Agora, vão andar na ciclovia que, inclusive, vai ser bi-direcional. As faixas de pedestres e toda a sinalização horizontal vai ser feita ao fim da obra. Assim que a obra for concluída, toda sinalização horizontal será feita”, explicou.

Sobre os trechos sem sinalização e sem as telas de proteção na obra, Sérgio Sá afirmou que a empresa é cobrada e repõe os equipamentos. No entanto, diz que existe um histórico de vandalismo na região que dificulta a manutenção dos equipamentos.

