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Acidente

Ciclista morre atropelado por ônibus na Rodovia do Sol em Vila Velha

O acidente aconteceu próximo ao Hotel Faraó, no sentido Guarapari, por volta das 13h desta segunda-feira (10); trânsito segue lento na região

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 17:47
Ciclista morre após ser atropelado por ônibus na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus do sistema Transcol - linha 616 (Terminal de Vila Velha/Morada da Barra) - na Rodovia do Sol, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O acidente aconteceu próximo ao Hotel Faraóh, no sentido Guarapari, por volta das 13h desta segunda-feira (10).
Segundo o auxiliar de serviços gerais, Janilson Neves, que testemunhou o ocorrido, o ciclista estava com fones de ouvido e não escutou quando o motorista do ônibus buzinou para chamar a atenção. Posteriormente, o condutor do coletivo também tentou desviar, mas, por ter um carro na frente, não conseguiu e acabou atingindo-o.
De acordo com a Polícia Militar, o Samu foi acionado para prestar socorro, porém, ao chegar no local, constatou que a vítima já estava morta.
Em nota, a GVBus lamentou o caso. Veja na íntegra:
"A empresa responsável pelo ônibus lamentou o ocorrido e informou que, de acordo com a equipe que acompanha o caso, na hora do acidente, por volta de 13h, havia 50 pessoas dentro do veículo. Testemunhas no local informaram que o ciclista, que estava de fone de ouvido, teria se desequilibrado e caído embaixo do coletivo".
A Rodosol informou que perícia foi solicitada para apurar o atropelamento e que a vítima ainda não foi identificada.
O trânsito na região segue lento.
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