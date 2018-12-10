Ciclista morre atropelado por ônibus na Rodovia do Sol em Vila Velha

Ciclista morre após ser atropelado por ônibus na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Crédito: Internauta | Gazeta Online

Segundo o auxiliar de serviços gerais, Janilson Neves, que testemunhou o ocorrido, o ciclista estava com fones de ouvido e não escutou quando o motorista do ônibus buzinou para chamar a atenção. Posteriormente, o condutor do coletivo também tentou desviar, mas, por ter um carro na frente, não conseguiu e acabou atingindo-o.

De acordo com a Polícia Militar, o Samu foi acionado para prestar socorro, porém, ao chegar no local, constatou que a vítima já estava morta.

Em nota, a GVBus lamentou o caso. Veja na íntegra:

"A empresa responsável pelo ônibus lamentou o ocorrido e informou que, de acordo com a equipe que acompanha o caso, na hora do acidente, por volta de 13h, havia 50 pessoas dentro do veículo. Testemunhas no local informaram que o ciclista, que estava de fone de ouvido, teria se desequilibrado e caído embaixo do coletivo".

Rodosol informou que perícia foi solicitada para apurar o atropelamento e que a vítima ainda não foi identificada.

O trânsito na região segue lento.