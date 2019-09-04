Cariacica

Ciclista morre após ter bicicleta atingida por veículo na BR 262

O acidente aconteceu em frente ao estádio da Desportiva, na subida da Segunda Ponte, em Jardim América

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 11:18 - Atualizado há 6 anos

Um ciclista morreu após ter a bicicleta atingida por um veículo na BR 262, em frente ao estádio da Desportiva, na subida da Segunda Ponte, em Jardim América, Cariacica.

O acidente ocorreu no sentido Vitória por volta das 7h20 desta quarta-feira (04). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a ocorrência. Segundo a PRF, não há informações se o veículo é um carro ou um caminhão pois o motorista não ficou no local. Mas, provavelmente, de acordo com a PRF, foi um veículo pesado por causa das condições do corpo.

VÍTIMA ERA DE ECOPORANGA

A vítima foi identificada como Luiz Fernando Pereira Almeida, 22 anos. Ele estava indo trabalhar em uma oficina em Alvorada, Vila Velha, onde trabalhava como mecânico e fazia esse trajeto há mais ou menos dois meses. Testemunhas afirmam que uma carreta atropelou o jovem.

"Ele era uma pessoa tranquila. Sempre ia para o trabalho de bicicleta. Era de Ecoporanga, mas morava na Grande Vitória há cinco meses. O pai dele me avisou, fiquei muito triste, ele era uma pessoa boa. Mora em Vera Cruz e trabalha em Alvorada", disse o técnico em telefonia Warley Carvalho, amigo que morava com ele)

