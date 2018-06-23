Ciclista morre após ser atropelado por BMW na Fernando Ferrari, em Vitória

Um ciclista de 56 anos morreu depois de ser atropelado por uma BMW na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada deste sábado (23). Marcos Drawison da Rocha, conhecido como "Bicola", voltava para casa, por volta das 2 horas, quando foi atropelado.

A BMW, de cor branca, dirigida por Geovani Salvador Ribeiro, e o ciclista seguiam no sentido Vitória - Serra, quando o acidente aconteceu. Com impacto da batida, a bicicleta se partiu ao meio. Marcos foi arremessado longe e morreu na hora. Para a família, o motorista estava em alta velocidade.

"Não tem como a gente saber exatamente como aconteceu. Mas apesar do teste do bafômetro ter dado negativo, meu pai foi jogado muito longe, a bicicleta quebrou toda. Por isso dá para imaginar que o motorista estava em velocidade muito, muito alta. A família está em choque", afirmou Noele Bastos, filha do ciclista.

O OUTRO LADO

Por meio de seu advogado, o motorista deu uma versão diferente para o acidente e alegou que o ciclista atravessou a rua no momento em que o semáforo estava verde para os carros.

"O senhor Geovani está muito comovido com essa fatalidade, entende a dor da família, mas o que foi apurado até então é que o sinal estava aberto para o Geovani e a vítima atravessou na hora errada. Foi uma fatalidade", declarou o advogado Carlos Vinicius Ribeiro Freitas, que representa o motorista Geovani Salvador Ribeiro.

TESTE NEGATIVO

De acordo com a Polícia Militar, o condutor da BMW foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. O motorista teve o carro liberado após perícia e foi conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimento e logo depois foi liberado.

FAMÍLIA PEDE DOAÇÕES PARA CAIXÃO

Sem dinheiro para comprar o caixão, a família tem pedido doações de amigos na internet. A doação de qualquer quantia pode ser feita em uma conta do Banco do Brasil, no nome de Daniel Haddad Bertini. O objetivo é conseguir R$ 2.500.

"Fica a memoria de um grande pai, um exemplo, um cara batalhador. Meu pai fazia mentira e a gente vendia na rua. Minha mãe não trabalha, eu estou desempregado, a gente mora de aluguel. Então a gente pede ajuda com essa parte financeira até para minha mãe poder viver o luto dela", explicou Nicolas Rocha, filho do ciclista.

Banco do Brasil

Ag: 1802-3

Conta: 37405-9

CPF: 110665457-90