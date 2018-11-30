Ciclista morre após ser atingido por carro em Vila Velha

Ciclista morre ao ser atingido por carro enquanto atravessava a Avenida José Júlio de Sousa, em Itaparica Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Um ciclista morreu após ser atingido por um carro ao atravessar de bicicleta a Avenida José Júlio de Sousa, em Itaparica, Vila Velha , na altura da Rua Professor Augusto Ruschi, no sentido Itapuã.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o ciclista, identificado como José Maria Barcelos, de 55 anos, chegou a ser atendido por socorristas do Samu, que tentaram reanimá-lo, mas o homem morreu no local.

A Guarda informa, ainda, que o veículo que atingiu a vítima seguia no sentido Itapuã e que o Batalhão de Trânsito está dando continuidade à ocorrência. O cruzamento da Rua Professor Augusto Ruschi com a rodovia foi interditado.

Testemunhas informaram à reportagem que o ciclista atravessava na faixa de pedestres quando tudo aconteceu, mas a informação não foi confirmada pela Guarda de Vila Velha. A condutora do carro foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvida e liberada. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

A mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.