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Itaparica

Ciclista morre após ser atingido por carro em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, o trânsito está interditado no cruzamento da Rua Professor Augusto Ruschi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 12:30

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 12:30

Ciclista morre ao ser atingido por carro enquanto atravessava a Avenida José Júlio de Sousa, em Itaparica Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Um ciclista morreu após ser atingido por um carro ao atravessar de bicicleta a Avenida José Júlio de Sousa, em Itaparica, Vila Velha, na altura da Rua Professor Augusto Ruschi, no sentido Itapuã.
De acordo com informações da Guarda Municipal, o ciclista, identificado como José Maria Barcelos, de 55 anos, chegou a ser atendido por socorristas do Samu, que tentaram reanimá-lo, mas o homem morreu no local.
> Idoso morre atropelado por Transcol na BR 101, na Serra
A Guarda informa, ainda, que o veículo que atingiu a vítima seguia no sentido Itapuã e que o Batalhão de Trânsito está dando continuidade à ocorrência. O cruzamento da Rua Professor Augusto Ruschi com a rodovia foi interditado.
> Cobradora é atropelada e morta na BR 101 na Serra
Testemunhas informaram à reportagem que o ciclista atravessava na faixa de pedestres quando tudo aconteceu, mas a informação não foi confirmada pela Guarda de Vila Velha. A condutora do carro foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvida e liberada. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
A mulher realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. 
Ciclista morre após ser atingido por carro em Vila Velha

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