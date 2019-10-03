Home
>
Grande Vitória
>
Ciclista morre após ser atingido por caminhão na Ilha do Príncipe

Ciclista morre após ser atingido por caminhão na Ilha do Príncipe

O acidente aconteceu por volta de 12h desta quinta-feira (03)

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 13:13

 - Atualizado há 6 anos

Ciclista morreu após ser atingido por caminhão na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um ciclista de 43 anos morreu após ser atingido por um caminhão, na Ilha do Príncipe, em Vitória. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira (03).

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima atravessava a rua que fica ao lado da Rodoviária de Vitória quando foi atingida pela carroceria do veículo. Testemunhas informaram que o semáforo no local estava aberto para o caminhão.

A vítima foi identificada como Luciano Bento. Familiares dele estiveram no local, mas, abalados, não quiseram dar entrevistas.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais