Ciclista morre após colidir com moto na Rodovia do Sol em Vila Velha

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 00:11
- Atualizado há 6 anos
O ciclista que se envolveu em acidente com uma moto na Rodovia do Sol, em Vila Velha, por volta das 19h30 desta quinta-feira (29), morreu antes mesmo da chegada do socorro. A colisão aconteceu próxima à Ponte do Rio Jucu.
O motociclista foi socorrido com vida, mas em estado grave, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular de Vitória.
Segundo testemunhas, a bicicleta ficou agarrada e foi arrastada pela moto por mais de 10 metros. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que o ciclista atravessava no sentido Vitória e passou por uma mureta do canteiro central. No momento da travessia, ele foi atingido pelo motociclista.
"Vimos um fluxo pesado e intenso e nos deparamos com muita gente às margens da rodovia e duas vítimas no asfalto devido a colisão. Quando chegamos no local os dois estavam bem feridos. Pelo que parece, a pancada foi muito forte", afirmou o subinspetor da guarda, Silverio Moura.
A perícia da Polícia Civil está no local. O trânsito segue interditado sentido Guarapari.
