Padre Gabriel

Ciclista morre após acidente com ônibus em Cariacica

A batida aconteceu no bairro Padre Gabriel nesta segunda-feira (05)

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 13:26 - Atualizado há 6 anos

Estudante Willian Richard dos Santos morreu após ser atingido por ônibus em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O estudante Willian Richard dos Santos, de 16 anos, morreu depois de ter sido atingido por um ônibus do Sistema Transcol em um cruzamento do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (05).

Segundo informações da Polícia Militar, o ciclista morreu após bater na traseira de um ônibus. O Samu foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima acabou morrendo dentro da ambulância.

À TV Gazeta, moradores contaram que Willian descia de bicicleta por uma ladeira e, ao chegar em outra rua, foi atingido pelo ônibus. A bicicleta acabou entrando embaixo do veiculo e o rapaz foi arremessado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência.

O coletivo fazia a linha 582 entre Padre Gabriel e o Terminal de Itacibá, em Cariacica.

"FOI QUESTÃO DE SEGUNDO", DIZ A AVÓ

A avó do jovem, Zulmira da Cruz, contou à TV Gazeta que chegou a ouvir o barulho do acidente. "Eu estava em casa com ele, quando ele levantou. Falei: 'Você vai aonde Willian?'. Ele disse: 'Vou aqui fora'".

Segundo a avó, ela pediu que ele voltasse para dentro de casa e deitasse com ela, porque estava fazendo frio. Ele disse que ia ali, e ela continuou deitada.

"Uns 15 minutos, eu levantei. Eu nem tinha percebido que ele tinha saído com a bicicleta. Fui na casa da mãe dela (apontou para uma mulher), que eu moro aqui na esquina. Escutei o barulho, ainda olhei e vi o ônibus, mas não passava pela minha ideia que seria ele. Aí quando a menina chegou me chamando, eu desci e era ele. Estava desmaiado ali", detalha.

De acordo com Zulmira, o neto era um menino calmo, tranquilo. "Estudante, graças a Deus. A mãe dele é uma mulher muito esforçada. Ele era meu neto que estava morando comigo. Foi questão de segundo que ele saiu de dentro casa e aconteceu essa tragédia".

A avó pede que tenha sinalização no local, para evitar novos acidentes, como o que tirou a vida do neto.

GVBUS

Demandado pela reportagem do Gazeta Online, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBUS), respondeu por meio de nota.

"De acordo com a empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente, o rapaz atingiu a lateral traseira do coletivo após descer desgovernado por uma ladeira do bairro. O motorista e o cobrador acionaram a polícia e o Samu para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta