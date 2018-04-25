Acidente

Ciclista é atropelado e arrastado em Vitória

Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (25); homem atropelado foi levado para o Hospital São Lucas

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 20:28
Um ciclista, que ainda não foi identificado, foi atropelado e arrastado por cerca de quatro metros na tarde desta quarta-feira (25), na Avenida Alexandre Buaiz, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. De acordo com as primeiras informações da Guarda Municipal, testemunhas contaram que o carro estava acima do limite de velocidade permitido na via. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.
Acidente na Avenida Alexandre Buaiz, em Vitória Crédito: Rafael Silva
Ainda segundo testemunhas, a vítima alegou ter sido surpreendida pelo automóvel. O homem atingido sofreu escoriações pelo corpo, fraturas e foi encaminhado para o Hospital São Lucas por uma ambulância do Samu. O estado de saúde do ciclista não foi informado.
Bicicleta da vítima ficou danificada Crédito: Rafael Silva
Agentes de trânsito que estiveram no local do acidente informaram que a placa do carro foi anotada por testemunhas e entregue a policiais militares. Por conta do acontecido, parte da avenida precisou ser fechada e um pequeno congestionamento se formou.

