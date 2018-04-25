Ciclista é atropelado e arrastado em Vitória

Um ciclista, que ainda não foi identificado, foi atropelado e arrastado por cerca de quatro metros na tarde desta quarta-feira (25), na Avenida Alexandre Buaiz, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória. De acordo com as primeiras informações da Guarda Municipal, testemunhas contaram que o carro estava acima do limite de velocidade permitido na via. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.
Ainda segundo testemunhas, a vítima alegou ter sido surpreendida pelo automóvel. O homem atingido sofreu escoriações pelo corpo, fraturas e foi encaminhado para o Hospital São Lucas por uma ambulância do Samu. O estado de saúde do ciclista não foi informado.
Agentes de trânsito que estiveram no local do acidente informaram que a placa do carro foi anotada por testemunhas e entregue a policiais militares. Por conta do acontecido, parte da avenida precisou ser fechada e um pequeno congestionamento se formou.