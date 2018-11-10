Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta

Chuvas: seis mil em risco na capital

Em 4 dias choveu mais do que o previsto para todo o mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 01:51

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 01:51

Lonas foram colocadas na Ilha do Príncipe para minimizar deslizamento Crédito: vitor jubini
Cerca de seis mil pessoas vivem em áreas de risco na Capital, segundo a Defesa Civil de Vitória. Elas estão distribuídas em 25 áreas mapeadas e monitoradas de perto, principalmente por conta das fortes chuvas que atingem o Estado. Não quer dizer que essas seis mil estão em situação de risco iminente. Eu estimo que, na Capital, 150 casos requerem uma atenção maior por parte da Defesa Civil, explica o coordenador do órgão, Jonathan Jantorno. Um deles é o da aposentada Nilce Alcântara da Silva, 75, moradora da Ilha do Príncipe.
Ela relata ter passado a noite olhando pela janela com medo que o talude que fica no quintal de casa viesse abaixo. Choveu muito e o peso da terra, junto com o das casas de cima que estão em estado de risco, foram tudo para baixo. Toda hora cai um pouco de terra, contou a idosa.
Na sexta-feira a prefeitura estendeu lonas sobre o local para evitar que a chuva encharque mais o solo e agrave o deslizamento de terra. A ação também foi realizada em Forte São João e Ilha das Caieiras, e deve continuar até no domingo. Identificamos as áreas de risco 4, que é muito alto, e estamos percorrendo e colocando lonas para impermeabilizar o solo, afirmou o coordenador da Defesa Civil municipal.
FORA DE CASA
Até a noite de ontem, 27 pessoas estavam desalojadas e outras 11 estavam desabrigadas em Vitória. Em Santa Tereza, duas pedras rolaram e atingiram quatro casas na Rua Dalmácio Sodré. Duas famílias, totalizando 11 pessoas, ficaram desabrigadas. Outros dois moradores foram para casas de parentes.
Já no Romão, um deslizamento de terra na escadaria Carmoniza Jesus de Araújo deixou 15 desalojados.
A aposentada Nilce Alcântara da Silva, 75, vive em área de risco na Ilha do Príncipe Crédito: Vitor Jubini
CHUVA
Segundo a prefeitura, choveu 239 milímetros em quatro dias, em Vitória. Muito mais que o esperado para o mês, que era 180 milímetros.
A força da água cavou grandes crateras no asfalto, como no caso da ladeira Santa Clara, no Centro. A prefeitura fez ações paliativas no local para que os moradores conseguissem descer com os veículos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados