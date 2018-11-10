Chuva abre cratera e interdita acesso ao Pronto Atendimento de Ibiraçu Crédito: Rodrigo Barbosa/Site Aracruz

As chuvas que atingiram o Espírito Santo nesta semana também têm castigado as cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Entre os municípios com maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, estão quatro do Norte e cinco do Noroeste. Entre os problemas causados estão pessoas desalojadas e desabrigadas, acessos a hospitais bloqueados por causa de ruas alagadas, além de rios que transbordaram e invadiram casas e estradas.

Your browser does not support the audio element. Chuvas castigam cidades do Norte e Noroeste do ES

Segundo a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, entre as cidades do Norte onde mais choveu entre as 6 horas de sexta-feira (9) e as 6 horas deste sábado (10) estão Ibiraçu (99,41 mm), Aracruz (59,23 mm), João Neiva (58,79 mm) e Linhares (44,8 mm). Já os municípios do Noroeste mais afetados são Nova Venécia (54,54 mm), Ecoporanga (51,03 mm), Barra de São Francisco (45,92 mm), Água Doce do Norte (41 mm) e Colatina (40,89 mm).

LINHARES

De acordo com o relatório enviado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o município da região Norte tem oito pessoas desalojadas. Além disso, ruas de diversos bairros e da zona rural ficaram alagadas. Uma residência ficou danificada por conta da chuva no bairro Nova Esperança e houve deslizamento de terra que obstruiu parcialmente uma rua no Centro.

JOÃO NEIVA

A cidade que também fica na região Norte teve registros de alagamentos em vários pontos. Há um total de 19 desalojados e dois desabrigados no município, informou a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros.

IBIRAÇU

Moradores tiveram dificuldades para acessar o hospital do município, pois a rua estava alagada e houve alguns danos na via. Ações de reparo já foram iniciadas. Além disso, duas pessoas estão desalojadas.

ARACRUZ

A situação mais dramática na região é em Aracruz. O rio Piraqueaçu transbordou e causou alagamentos em diversos pontos. Ao todo, 80 pessoas que estão desabrigadas no bairro Morobá foram acolhidas na escola Honório Nunes de Jesus. O bairro Morobazinho também foi bastante atingido.

Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, houve três pequenos deslizamentos na cidade, escorregamento de encosta no bairro São Marcos, queda de muro nos bairros Limão e Cupido, além de deslizamento de encosta na rodovia ES 124 (que liga Aracruz ao distrito de Guaraná), onde há uma obstrução de meia pista no bairro Taquaral.

Em nota, a Defesa Civil de Aracruz informou que a previsão é que chova 30 mm no município nas próximas 24 horas. Também afirma que o nível do rio abaixou em Guaraná, mas os motoristas devem ficar atentos para possíveis pontos de alagamentos. Já na localidade de Santa Rosa houve alagamento na estrada de acesso, que foi interditada por estar sem condições de tráfego, mas o nível da água vem baixando. Dez pessoas que estavam ilhadas na comunidade foram resgatadas por uma equipe dos bombeiros.

Não há energia na Praia dos Padres, e no distrito de Santa Cruz uma árvore caiu e quebrou fios de alta tensão na rua da Fonte do Caju. Na aldeia de Irajá existe uma barragem que setá monitorada, pois poderá romper, alertou o órgão.

A Defesa Civil Municipal também pede que os motoristas tenham atenção ao trafegar pelas rodovias estaduais que cortam Aracruz, pois há vários buracos e já aconteceram acidentes.

SÃO MATEUS

Avenida alagada em Guriri, balneário de São Mateus Crédito: Internauta

A Defesa Civil Municipal informou que não houve ocorrências graves na cidade da região Norte do Estado. Alguns lugares ficaram alagados, entre eles o balneário de Guriri.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

A assessoria da Prefeitura de Barra de São Francisco informou que não houve nenhuma ocorrência oficial. Os rios estão com volume de água considerado normal e não oferecem risco aos ribeirinhos. O tempo está muito fechado no município e chove moderadamente.

JAGUARÉ

Estradas da comunidade Santo Antônio de Pádua e Córrego do Mosquito tiveram pontos de alagamento, de acordo com a Defesa Civil Municipal. As vias estão interditadas. A água da chuva acumulou nas estradas, mas vai escoar aos poucos.