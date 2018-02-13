O sol parou de se esconder atrás das nuvens e voltou com tudo durante a folia do feriado de carnaval. Nesta segunda-feira (12) as praias de todo Estado traduziram nas areias e no mar o quanto as pessoas queriam aproveitar de alguma forma a folga para se refrescar.
A previsão, no entanto, mostra que a chuva volta a atingir a Grande Vitória a partir desta quarta-feira (14). Apesar de as temperaturas continuarem altas, acima da casa dos 30ºC, com sol em meio a algumas nuvens, vai chover rápido durante o dia e à noite, segundo informações do Climatempo.
Chuva volta a atingir a Grande Vitória a partir desta quarta-feira
Ainda de acordo com o Instituto, na quinta-feira (15) chove rápido durante o dia e de noite. Na sexta, as nuvens aparecem com mais frequência e haverá pancadas de chuva à tarde e à noite.