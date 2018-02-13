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mudança climática

Chuva volta a atingir a Grande Vitória a partir desta quarta-feira

Apesar de as temperaturas continuarem altas, acima da casa dos 30ºC, vai chover rápido durante o dia e à noite, segundo informações do Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 22:41

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 22:41

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest
O sol parou de se esconder atrás das nuvens e voltou com tudo durante a folia do feriado de carnaval. Nesta segunda-feira (12) as praias de todo Estado traduziram nas areias e no mar o quanto as pessoas queriam aproveitar de alguma forma a folga para se refrescar. 
A previsão, no entanto, mostra que a chuva volta a atingir a Grande Vitória a partir desta quarta-feira (14). Apesar de as temperaturas continuarem altas, acima da casa dos 30ºC, com sol em meio a algumas nuvens, vai chover rápido durante o dia e à noite, segundo informações do Climatempo. 
Chuva volta a atingir a Grande Vitória a partir desta quarta-feira
Ainda de acordo com o Instituto, na quinta-feira (15) chove rápido durante o dia e de noite. Na sexta, as nuvens aparecem com mais frequência e haverá pancadas de chuva à tarde e à noite. 

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