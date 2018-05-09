Chuva volta a alagar ruas da Grande Vitória

Ruas da Grande Vitória amanheceram alagadas por causa da forte chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira (9). Moradores do bairro Nova América, em Vila Velha, tiveram as casas tomadas pela água. Segundo João Carlos Campos, a rua onde ele mora começou a encher entre 0h e 1h da madrugada. João contou que o problema começou após uma obra na ponte do Rio Marinho. A água não escoa e o rio inunda. Ficamos decepcionados. Não tem nem como explicar. A situação é difícil.

A idosa Idalina Corteletti também reclamou sobre o rio. Dona Idalina mora em Nova América há 52 anos, e disse que, antigamente, não era assim. Depois da obra, de acordo com ela, não tem saída para água no asfalto, então o rio alaga e a água invade as casas.

NEM PAPAI NOEL ESCAPA

João Carlos de Souza teve a casa inundada pela chuva Crédito: Caíque Verli

Também em Nova América, o comerciante Paulo Sergio de Souza, que já trabalhou como Papai Noel, teve a casa inundada. Tem água no quarto, cozinha, copa e banheiro. João precisou suspender alguns móveis da casa para não perder nada. Ele contou que sempre que chove fica desse jeito. Fico ilhado. Não consigo sair.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, na Avenida Carlos Lindenberg, na saída do bairro Cobilândia também há pontos de alagamento. Os semáforos estão funcionando normalmente.

CARIACICA

Em Cariacica, a situação também ficou complicada. A Avenida América, em Jardim América, ficou com grandes pontos de acumulo de água. Segundo um morador, teve um momento que a rua ficou intransitável. Há pontos de alagamentos na praça de Vale Esperança; Avenida Expedito Garcia, próximo ao Supermercado Carone e Avenida Leopoldina, próximo ao supermercado Calvi. A Prefeitura de Cariacica informou que a Defesa Civil foi acionada para o desabamento de parte de um muro em Itapemirim e para o deslizamento de parte de um barranco em Flexal II.

VITÓRIA

A Guarda Municipal de Vitória informou que até agora não houve registro de alagamentos e todos os semáforos estão funcionando normalmente. O trânsito está lento na Reta do Aeroporto, sentido Serra; na Avenida Dante Michelini, sentido Centro e nas saídas da Segunda Ponte e Cinco Pontes, sentido Centro.

SERRA

Segundo a Guarda Municipal da Serra, não há pontos de alagamentos observados pelas câmeras de videomonitoramento. Até o momento, não houve reclamação de problemas com os semáforos. Há registro de congestionamentos na Avenida Norte Sul, sentido Vitória e na BR 101, na altura do Viaduto de Carapina, sentido Vitória.

FUNDÃO

Segundo a Defesa Civil, o rio Fundão subiu aproximadamente 4,30 metros, passando por cima da ponte que dá acesso aos bairros Orly Ramos, Santo Antônio e Campestre. As ruas Cesar Polleto, Mariane Bertoline Tranhagno e Avenida Jerônimo Sirtoli estão alagadas.

Também houve queda de árvores na pista que da acesso a Praia Grande, distrito de Fundão, fechando parcialmente metade da pista. Dez famílias ficaram desalojadas. Um alerta de risco de movimento de massa moderado foi enviado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

GUARAPARI

A chuva também atingiu o município de Guarapari. O coordenador da Defesa Civil municipal, Romildo Seibert Scalzer, informa que o trabalho de monitoramento acontece junto com a Defesa Civil Estadual e nenhum alerta foi emitido desde que começou a chover, por volta de 18h desta terça-feira (8).

"As regiões mais afetadas foram o Norte e a região rural do município. O Rio Iguapi, na zona rural, encheu muito, e é uma situação atípica. Agora vamos monitorar a movimentação de terra, já que agora a umidade pode causar deslizamentos e quedas de barreiras", ressalta.