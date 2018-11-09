Chuva provoca estragos e deixa municípios da Grande Vitória em alerta

Chuva forte provoca alagamento no bairro Terre Vermelha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A chuva que atinge todo o Espírito Santo tem deixado os municípios em alerta. Na Grande Vitória, o alerta máximo, por conta do risco de deslizamento de terra, vale para Viana e Cariacica . Como a previsão do tempo deve se manter até domingo (11), as cidades se organizam para minimizar os impactos da chuva. Em alguns municípios as aulas foram suspensas e algumas unidades de saúde não funcionaram nesta sexta-feira (09).

Em Vila Velha, município com maior número de desalojados, pacientes grávidas tiveram que ser transferidas do Hospital de Cobilândia, que foi invadido pela água. Na capital, houve registro de deslizamento de terra em alguns bairros e a unidade de saúde da Praia do Suá está impossibilitada de funcionar. A Serra é o município menos atingido, sem registros de ocorrências graves.

VILA VELHA

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o município possuía, até a manhã desta sexta-feira (09), 32 pessoas desalojadas em consequência das chuvas. "São famílias que buscaram abrigo com parentes. Não há, por enquanto, a disponibilidade de abrigo municipal. Estamos com todas as equipes em estado de alerta e envolvidos no monitoramento das pessoas que precisam, afirmou a secretária Ana Cláudia Simões.

Algumas ruas da cidade estão completamente alagadas. A Defesa Civil do município tem priorizado áreas como Jabaeté, Cobilândia, Paul e Jardim Marilândia. Por conta da chuva, a Secretaria Municipal de Saúde precisou transferir pacientes do Hospital Maternidade de Cobilândia para outros estabelecimentos hospitalares, como Hospital de Cariacica e Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).

O Pronto Atendimento da Glória está atendendo a urgências e emergências. O PA de Cobilândia está fechado. Nos demais setores como o Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas) e unidades de saúde, o atendimento a população está sendo feito de forma limitada em razão da falta de acesso de servidores aos seus locais de trabalho. As consultas agendadas serão remarcadas pelas equipes.

As escolas da rede municipal também tiveram as aulas suspensas . Os seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Vila Velha, além dos centros de Convivência da Pessoa com Deficiência (CCPCD), de convivência do Idoso (CCI) e de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) estão fechados nesta sexta-feira.

VITÓRIA

Na Capital, a Defesa Civil registrou a queda de um muro na Praia do Canto, deslizamento de terra com rolamento de blocos nos bairros Fradinhos, São Pedro e Santa Tereza, e deslizamento de terra com queda de muro em Santo Antônio e Ilha das Caieiras. Em Santa Tereza, quatro casas foram interditadas pela Defesa Civil e duas famílias foram para abrigo da Prefeitura em São Cristóvão.

Lonas para impermeabilizar o solo nas encostas e taludes da capital começaram a ser instaladas nesta sexta-feira (9). O objetivo é diminuir o encharcamento do solo e reduzir o risco de deslizamentos. Um dos locais que receberam o material foi Forte São João.

A unidade de saúde da Praia do Suá está impossibilitada de funcionar devido às fortes chuvas. Os usuários estão sendo acolhidos já com remarcação das consultas. Outras 28 unidades de saúde da capital estão funcionando normalmente nesta sexta-feira (9).

O funcionamento das escolas municipais ficou a cargo de cada unidade. Cada escola vai avaliar as condições de funcionamento para a oferta de aulas, de forma a garantir a segurança de profissionais e alunos.

CARIACICA

Duas famílias foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em Vista Dourada, Cariacica, na manhã desta sexta-feira (9). Em uma das casas, a irmã de uma das pessoas resgatadas Fátima Pereira Neimeg, afirma que a água está na altura do joelho. Duas crianças, de 3 e 5 anos, e uma idosa estavam no local e irão para a casa de familiares.

Em Nova Rosa da Penha, parte de uma casa caiu. O desabamento parcial do imóvel não gerou vítimas. Houve também um deslizamento de pedra em Nova Valverde que não deixou feridos.

Houve deslizamento de terras nos bairros Vila Prudêncio, Porto de Cariacica, Sotema e Maracanã. No bairro Itaquari, inclusive, sete pessoas da mesma família foram retiradas de uma casa pelo Corpo de Bombeiros após a queda de uma barreira, elas foram encaminhadas a casa de parentes. Também foram registradas quedas de muro nos bairros Aparecida, Boa Sorte, Sotelândia e Morro do Sesi.

A Defesa Civil registrou pontos de alagamentos em Campo Grande (avenida Leopoldina, avenida Expedito Garcia, rua Estrela Matutina), Jardim América (na avenida América), Itacibá, Santana (rodovia José Sette), Cruzeiro do Sul (avenida Leopoldina e rua Peregrino). Há, ainda, alagamento total dos bairros: Novo Brasil, Flor de Piranema, Bairro Operário, Jardim Botânico, Novo Horizonte e Nova Campo Grande.

VIANA

Viana foi o município que registrou maior acúmulo de chuva na Grande Vitória. Até às 6 horas da manhã desta sexta-feira (09), o município havia registrado 154.2 mm de chuva.

Atendendo ao Plano de Contingência, a equipe monitora a região de Viana Sede, devido ao volume de água dos Rios Santo Agostinho e Formate. "Estamos focados em monitorar e atender ao Plano de Contingência do município. Nossa equipe da Defesa Civil, bem como a Assistência Social, está trabalhando para garantir todo o suporte necessário, garantiu o secretário de Desenvolvimento Social, Fabrício Lacerda.

A Defesa Civil de Viana está de plantão 24 horas para atendimentos a ocorrências: 9 98604360

SERRA