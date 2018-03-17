Chuva provoca alagamentos na Grande Vitória

Chuva alaga ruas da região de Campo Grande, em Cariacica Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A chuva que veio acompanhada de ventos fortes e trovoadas na manhã deste sábado (17) provocou alagamentos em vários pontos da Grande Vitória, principalmente em Guarapari e Cariacica. O aeroporto de Vitória opera por instrumentos.

Segundo a Defesa Civil de Cariacica, os alagamentos registrados em Jardim América e em Campo Grande acontecem por conta da cheia do valão. Há também uma obra da prefeitura no local que impede o escoamento da água.

Já a Defesa Civil de Guarapari foi atender ocorrências nos bairros Jabaraí e Portal Clube. Segundo moradores do bairro Pontal de Santa Mônica, casas foram invadidas pela água. Imagens enviadas ao Gazeta Online mostram até barcos navegando em ruas alagadas.

As Defesas Civis de Vitória, Vila Velha e Serra informaram que não registraram ocorrências nos municípios, mas que estão monitorando a situação.

ALERTA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para 52 municípios do Espírito Santo até as 10 horas de domingo (18). Chuvas intensas e ventos fortes são esperados para a região.

Segundo o órgão, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.