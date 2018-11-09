Chuva no ES: Transcol tem planejamento especial para pico da tarde

Alagamento em Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Eduarda Moreira

Por causa da chuva, as linhas de ônibus do Sistema Transcol estão fazendo rotas alternativas ou não conseguindo completar o itinerário, nesta sexta-feira (9), pela Grande Vitória. A Ceturb preparou um planejamento especial para o pico da tarde, caso a chuva continue e as ruas do entorno do Terminal Vila Velha permaneçam alagadas. A medida visa facilitar o acesso dos ônibus ao Terminal Vila Velha.

Caso seja necessário colocar o planejamento em prática por causa de alagamentos na Avenida Carioca e/ou alça da Terceira Ponte, os acessos a essas vias serão fechados com cones e o trânsito de veículos pequenos será desviado para a Rua Inácio Higino. Os ônibus continuarão pela Avenida Carioca, até o Terminal Vila Velha.

Caso a Rua Inácio Higino também esteja alagada, o tráfego que desce a ponte será desviado pela pista no sentido Vila Velha/Vitória, com a abertura da divisória central no local mais próximo da Rua Sergipe.

Linhas com alteração:

Até o início desta tarde, todas as linhas do Sistema Transcol estão operando, porém, por conta da chuva, algumas estão fazendo rotas alternativas ou indo até determinado ponto do itinerário e retornando.

903 - Queda de barreira na altura do Incaper impossibilita a chegada até o ponto final. Parada final alterada para o Túnel da Alegria, em Viana.

915 - Não chega em Nova Belém e nem em Jucu, em Viana.

921, 986, 910, 983 - Linhas com desvio pelo ferro velho, em Universal, Cariacica.

907, 909, 919, 923 - Não passam pela Escribo. Desviando por Areinha.

913, 921 - Desvio pelo viaduto do Canaã, por causa de alagamento em Sette Belo.

705 e 706 - No sentido Itacibá, desvio pelas ruas Jairo Maia e Guarapari, no bairro Oriente e saindo próximo ao supermercado Porto Novo, deixando de atender a quatro pontos em Nova Brasília

727 - Desvio em Vila Capixab

757 e 758 - Não passa no bairro Operário, em Cariacica.

769 e 746 - Indo até o antigo ponto final.

757 - Não consegue realizar o itinerário, com desvio por Mucuri, em Cariacica, mesmo itinerário da 724.

731 - Não está passando em Vale Esperança, desvio por São Conrado, em Cariacica.



785 - Indo até Jurandir, após a unidade da Cesan.

5525 e 526 - Passando pela Segunda Ponte, por causa de alagamentos na região de Cobilândia e Nova América

Informação de passageiros

Em Cariacica, moradores alertam que não dá para passar na ponte que liga Sotelândia, a Cobilândia, em Vila Velha.

Informações da Guarda Municipal

Em Vila Velha, a Guarda Municipal informa pontos de alagamento na cidade:

- Avenida Luciano das Neves/Terminal de VV

- Avenida Antônio Ataíde/Carioca, entrada 3ª Ponte

- Rua Belo Horizonte, avenida São Paulo e avenida Jair de Andrade, em Itapuã.

- Avenida Resplendor, perto do Campo do Tupi.