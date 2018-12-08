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Região Norte

Chuva no ES: ruas ficam alagadas em Guriri

Moradores do balneário de São Mateus contaram que, em 20 minutos de chuva na manhã deste sábado (08), as vias do balneário ficaram inundadas

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 15:48
Chuva forte alaga ruas de Guriri, em São Mateus Crédito: Reprodução
Uma forte chuva que aconteceu em Guriri, em São Mateus, região Norte do Estado, inundou diversas ruas do balneário na manhã deste sábado (08).  De acordo com os moradores do balneário, a chuva durou apenas 20 minutos, mas foi o suficiente para causar os estragos.
A coordenadora da Defesa Civil Municipal, Verônica Otto Drumond de Andrade, disse que os alagamentos são recorrentes em Guriri devido a um problema na drenagem pluvial. Quando chove intensamente não dá conta de fazer a captação rápida da água da chuva, infelizmente enfrentamos esse problema há anos, afirmou.
Além disso, Verônica explicou que alertas foram emitidos sobre a situação do balneário. Choveu a semana toda, emitimos alertas para as pessoas se prevenirem e evitarem esses locais, ressaltou.
VEJA AS IMAGENS
CENTRO DE SÃO MATEUS
No Centro de São Mateus, algumas ruas também ficaram alagadas e os motoristas encontraram dificuldade para circular pelas vias do bairro. 
A Prefeitura de São Mateus informou, por meio de nota, que o município tenta obter os recursos para dar uma solução definitiva aos alagamentos na cidade.
Acumula-se muita água que, no estreitamento das manilhas adiante, provoca o efeito refluxo, como dizem os engenheiros. As obras dependem de recursos do governo federal, que a prefeitura tentará captar agora em 2019 para uma solução definitiva, destaca a nota.

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