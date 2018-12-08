Chuva no ES: ruas ficam alagadas em Guriri

Chuva forte alaga ruas de Guriri, em São Mateus Crédito: Reprodução

Uma forte chuva que aconteceu em Guriri, em São Mateus, região Norte do Estado, inundou diversas ruas do balneário na manhã deste sábado (08). De acordo com os moradores do balneário, a chuva durou apenas 20 minutos, mas foi o suficiente para causar os estragos.

A coordenadora da Defesa Civil Municipal, Verônica Otto Drumond de Andrade, disse que os alagamentos são recorrentes em Guriri devido a um problema na drenagem pluvial. Quando chove intensamente não dá conta de fazer a captação rápida da água da chuva, infelizmente enfrentamos esse problema há anos, afirmou.

Além disso, Verônica explicou que alertas foram emitidos sobre a situação do balneário. Choveu a semana toda, emitimos alertas para as pessoas se prevenirem e evitarem esses locais, ressaltou.

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CENTRO DE SÃO MATEUS

No Centro de São Mateus, algumas ruas também ficaram alagadas e os motoristas encontraram dificuldade para circular pelas vias do bairro.

A Prefeitura de São Mateus informou, por meio de nota, que o município tenta obter os recursos para dar uma solução definitiva aos alagamentos na cidade.