Chuva constante causa alagamentos e transtornos na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Com previsão de mais chuva e ventos fortes ainda para esta sexta-feira (9), o Climatempo alerta para os volumes expressivos que podem variar de 100 a 150 milímetros de água em muitos locais pelo Espírito Santo, inclusive na Capital.

A chuva é proveniente da passagem de uma frente fria que intensificou as áreas de instabilidade que já estavam sobre o ES. O Climatempo informa que há riscos de alagamentos, cheia de córregos e rios, deslizamento de terra e queda de barreira em encostas.

FINAL DE SEMANA

As áreas de instabilidade persistem sobre o Estado. No sábado (10), mesmo com alguns períodos de sol, a quantidade de nuvens ainda é grande em todo território capixaba. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento, principalmente a partir da tarde, que devem durar até a noite. A temperatura continua amena, com máxima esperada de 27°C e, a mínima, 19°C.

Já no domingo (11), o sol deve aparecer forte. A temperatura sobe e as áreas de instabilidade devem enfraquecer, mas ainda há possibilidade de pancadas de chuvas durante o dia. A temperatura máxima esperada é de 28° e, a mínima,de 18°C.

Your browser does not support the audio element. Chuva não deve cessar, mas intensidade diminui no final de semana