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Previsão do tempo

Chuva não deve cessar, mas intensidade diminui no final de semana

O Climatempo afirma que as áreas de instabilidade que tem causado as chuvas fortes devem enfraquecer no domingo (11)

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 14:44
Chuva constante causa alagamentos e transtornos na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com previsão de mais chuva e ventos fortes ainda para esta sexta-feira (9), o Climatempo alerta para os volumes expressivos que podem variar de 100 a 150 milímetros de água em muitos locais pelo Espírito Santo, inclusive na Capital.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
A chuva é proveniente da passagem de uma frente fria que intensificou as áreas de instabilidade que já estavam sobre o ES. O Climatempo informa que há riscos de alagamentos, cheia de córregos e rios, deslizamento de terra e queda de barreira em encostas.
FINAL DE SEMANA
As áreas de instabilidade persistem sobre o Estado. No sábado (10), mesmo com alguns períodos de sol, a quantidade de nuvens ainda é grande em todo território capixaba. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento, principalmente a partir da tarde, que devem durar até a noite. A temperatura continua amena, com máxima esperada de 27°C e, a mínima, 19°C.
> Maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas foi registrado no interior
Já no domingo (11), o sol deve aparecer forte. A temperatura sobe e as áreas de instabilidade devem enfraquecer, mas ainda há possibilidade de pancadas de chuvas durante o dia. A temperatura máxima esperada é de 28° e, a mínima,de 18°C.
Chuva não deve cessar, mas intensidade diminui no final de semana
 

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