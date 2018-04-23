Chuva forte volta a alagar ruas e avenidas da Grande Vitória; veja fotos

Praça Vale da Esperança, em Cariacica Crédito: Vitor Ferri

Poucos minutos de chuva foram o suficiente para deixar ruas e avenidas alagadas em vários pontos da Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (23). A Guarda Municipal da Capital informa que a Rodovia Norte Sul, perto do shopping, teve alguns pontos de alagamento, mas a situação melhorou. Na Reta do Aeroporto, sentido Vitória, também foram registrados trechos com acúmulo de água, mas nada que atrapalhe o motorista.

CARIACICA

A equipe de reportagem do Gazeta Online registrou locais em Cariacica, como nos bairros Bela Aurora, Boa Sorte e Vale Esperança, em que a água ficou acumulada, tornando difícil a passagem de veículos. Na BR 262, também em Cariacica, também há registros de pontos alagados.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a Guarda informa que há pontos de alagamento no cruzamento da Avenida Carlos Lindenberg com a Rodovia Darly Santos, em frente ao Terminal de São Torquato, nos arredores da Praça de Paul e na Avenida Vitória Régia próximo a um supermercado.

SERRA

Na Serra, segundo a Guarda Municipal, não há registros de alagamentos.

CHUVA DA ÚLTIMA SEMANA CAUSOU ESTRAGOS

Na última segunda (16), várias ruas da Grande Vitória ficaram alagadas por causa da forte chuva que atingiu o Espírito Santo. Vitória e Vila Velha registraram o maior número de pontos de alagamento e ruas ficaram intransitáveis por conta do temporal.