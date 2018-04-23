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Chuva no ES

Chuva forte volta a alagar ruas e avenidas da Grande Vitória; veja fotos

Rodovia Norte Sul, em Vitória, e BR 262, em Cariacica, são alguns dos pontos com acúmulo de água na pista

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 14:02
Praça Vale da Esperança, em Cariacica Crédito: Vitor Ferri
Poucos minutos de chuva foram o suficiente para deixar ruas e avenidas alagadas em vários pontos da Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (23). A Guarda Municipal da Capital informa que a Rodovia Norte Sul, perto do shopping, teve  alguns pontos de alagamento, mas a situação melhorou. Na Reta do Aeroporto, sentido Vitória, também foram registrados trechos com acúmulo de água, mas nada que atrapalhe o motorista.
> Nuvens carregadas chamam atenção de internautas em Vitória e Vila Velha
CARIACICA
A equipe de reportagem do Gazeta Online registrou locais em Cariacica, como nos bairros Bela Aurora, Boa Sorte e Vale Esperança, em que a água ficou acumulada, tornando difícil a passagem de veículos. Na BR 262, também em Cariacica, também há registros de pontos alagados.
VILA VELHA
Em Vila Velha, a Guarda informa que há pontos de alagamento no cruzamento da Avenida Carlos Lindenberg com a Rodovia Darly Santos, em frente ao Terminal de São Torquato, nos arredores da Praça de Paul e na Avenida Vitória Régia próximo a um supermercado.
SERRA
Na Serra, segundo a Guarda Municipal, não há registros de alagamentos.
CHUVA DA ÚLTIMA SEMANA CAUSOU ESTRAGOS
Na última segunda (16), várias ruas da Grande Vitória ficaram alagadas por causa da forte chuva que atingiu o Espírito Santo. Vitória e Vila Velha registraram o maior número de pontos de alagamento e ruas ficaram intransitáveis por conta do temporal.
Na Capital, avenidas como a Cezar Hilal, Leitão da Silva, Jerônimo Monteiro e Reta da Penha ficaram bastante tomadas pela água e os motoristas tiveram dificuldade para trafegar.

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