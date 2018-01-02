Chuva forte e ventania assustam moradores de Linhares

Uma chuva forte acompanhada de ventania e trovoadas atingiu o norte e noroeste do Estado na noite desta segunda-feira (1). Há um alerta meteorológico para a região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O temporal também atingiu os municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão e Colatina.
Um vídeo gravado pelo cinegrafista da TV Gazeta Norte, Jota Júnior, em Linhares mostra muita chuva e árvores balançando com a força dos ventos. Segundo a Defesa Civl estadual, não houve registro de estragos na cidade. A Defesa Civil municipal não atendeu as ligações da reportagem do Gazeta Online.