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Tempo

Chuva forte e ventania assustam moradores de Linhares

O temporal também atingiu os municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão e Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 00:30

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 00:30

Uma chuva  forte acompanhada de ventania e trovoadas atingiu o norte e noroeste do Estado na noite desta segunda-feira (1). Há um alerta meteorológico para a região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O temporal também atingiu os municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão e Colatina. 
Um vídeo gravado pelo cinegrafista da TV Gazeta Norte, Jota Júnior, em Linhares mostra muita chuva e  árvores balançando com a força dos ventos. Segundo a Defesa Civl estadual, não houve registro de estragos na cidade. A Defesa Civil municipal não atendeu as ligações da reportagem do Gazeta Online. 

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