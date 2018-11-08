Chuva forte e congestionamentos na Grande Vitória

A avenida Cezar Hilal, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A chuva fez com que as principais avenidas da Grande Vitória ficassem congestionadas na tarde desta quinta-feira (08). De acordo com a Central de Trânsito do Gazeta Online , por volta das 15h50, os municípios de Vila Velha, Vitória e Serra já apresentavam intensos pontos de retenção devido a alagamentos. Já em Cariacica, a lentidão começou às 16h20 e em Viana, às 18h.

PONTOS COM ALAGAMENTO E TRÂNSITO

Cariacica

- BR 262, próximo ao trevo de Alto Lage, sentido Viana;

- Av. Expedito Garcia, em Campo Grande, nos dois sentidos; às 21h12 o trânsito seguia normal.

- Rodovia Governador José Sette, próximo ao bairro Itacibá, Tucum, Nova Rosa da Penha e Tabajara, nos dois sentidos;

- Rodovia do Contorno, próximo ao bairro Nova Valderde, Santana, Vila Prudêncio, Flexal II e Porto Belo I, nos dois sentidos.

- BR 101, próximo ao Shopping Moxuara.

Vila Velha

- Cinco Pontes, nos dois sentidos;

- Segunda ponte, nos dois sentidos;

- Av. Brasil, nos dois sentidos;

- Av. Senador Robert Kennedy;

- Av. Anézio José Simões, nos dois sentidos;

- Av. Carlos Lindemberg, nos dois sentidos;

- Av. Darly Santos, nos dois sentidos;

- Terceira Ponte, sentido Vila Velha;

- Av. Luciano das Neves, sentido Itaparica; às 21h13 o trânsito seguia normal na região, apesar dos pontos de alagamento.

- Av. Hugo Musso, no sentido Itaparica;

- Av. Sérgio Cardoso, nos dois sentidos;

- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Praia da Costa; às 21h13 o trânsito seguia normal na região, apesar dos pontos de alagamento.

- Av. Champagnat, sentido Praia da Costa;

- Av. Jones dos santos neves, sentido Itaparica;

- Av. Rui Braga Ribeiro, nos dois sentidos;

- Av. São Gabriel da Palha, em Vale Encantado, nos dois sentidos;

- Av. José Júlio de Souza, nos dois sentidos;

- Rodovia do Sol, nos dois sentidos.

Conforme informou Prefeitura de Vila Velha, por meio da Defesa Civil, informou que as estações de bombeamento estão operando de forma ininterrupta para ajudar na drenagem das águas da chuvas. Até as 17 horas o volume de chuvas ultrapassou os 41 milímetros.

Vitória

- Av. Alexandre Buaiz, sentido Centro;

- Av. Elias Miguel, sentido Centro;

- Av. Getúlio Vargas, sentido Centro;

- Av. Princesa Isabel, sentido Centro;

- Av. Vitória, nos dois sentidos;

- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;

- Av. Nair Azevedo Silva, sentido Segunda Ponte;

- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Enseada do Suá;

- Av. Marechal Campos, nos dois sentidos;

- Av. Paulino Mullher, nos dois sentidos;

- Av. Cezar Hilal, nos dois sentidos;

- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos;

- Av. Nossa Senhora da Penha, sentido Terceira Ponte;

- Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Praia do Canto;

- Av. Nossa Senhora da Penha, nos dois sentidos;

- Av. Leitão da Silva, nos dois sentidos;

- Av. Maruípe, nos dois sentidos;

- Av. Fernando Ferrari, sentido Serra;

- Av. Américo Buaiz, sentido Centro;

- Av. Saturnino de Brito, nos dois sentidos;

- Av. Dante Michelini, sentido Jardim da Penha;

- Av. Norte Sul, nos dois sentidos;

- Avenida Adalberto Simão Nader (no cruzamento com o posto de gasolina).

Segunda a Guarda Municipal, não houve registros de acidentes na Capital.





Serra

- Av. Eudes Scherrer, nos dois sentidos; de acordo com a Guarda Municipal, às 20h46 não havia trânsito na região.

- Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, nos dois sentidos;

- BR 101, em Carapina, José de Anchieta e André Carloni, nos dois sentidos;

- KM 266 da BR 101, em Laranjeiras, ficou interditado por volta das 16h20 nos dois sentidos. Mas por volta das 17 horas, segundo a Eco101, a pista foi liberada.

VIANA

- BR 101, próximo aos bairros Vila Bethânia, Marcílio de Noronha e Canaã, nos dois sentidos.