Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Chuva forte deve continuar no Espírito Santo até terça-feira (13)
Aguaceiro

Chuva forte deve continuar no Espírito Santo até terça-feira (13)

Em nove dias choveu em Vitória 85% da média para todo o mês de março. Confira a previsão do tempo para o final de semana

Publicado em 09 de Março de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 14:49
Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Desde segunda-feira (5), uma frente fria que pairou sobre o ES fez com que chuvas fortes atingissem o Estado acompanhadas de muitos raios. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) calculam que, do dia 1° deste mês até as 9h desta sexta-feira (9) o acumulado de chuvas na Capital é de 94 milímetros, ou seja, já choveu 85% da média para todo o mês de março. E a previsão do Instituto Climatempo é de que a chuva deve permanecer pelo menos até a próxima terça-feira (13).
Uma circulação de ventos sobre todo o País força a concentração de umidade no ES. A frente fria que teve início na última quarta-feira (7) começa a se afastar devagar do litoral, mas ainda mantém áreas de instabilidade.
Nesta sexta-feira (9), todo o Estado tem alerta para fortes chuvas acompanhadas de raios e possibilidade de alagamento. A temperatura ainda mantém o tempo abafado. A máxima esperada é de 31°C, e mínima de 24°C.
Sábado (10) e domingo (11) a frente fria continua perdendo força, mas um sistema de baixa pressão atmosférica se forma entre o litorial do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, então nuvens carregadas ficam no Estado. Ainda há chuvas fortes e raios. A máxima prevista é de 30°C e a minima é de 22°C.
Em Vitória, o alerta de chuva forte permanece até terça-feira (13).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados