Chuva forte deve continuar no Espírito Santo até terça-feira (13)

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Desde segunda-feira (5), uma frente fria que pairou sobre o ES fez com que chuvas fortes atingissem o Estado acompanhadas de muitos raios. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) calculam que, do dia 1° deste mês até as 9h desta sexta-feira (9) o acumulado de chuvas na Capital é de 94 milímetros, ou seja, já choveu 85% da média para todo o mês de março. E a previsão do Instituto Climatempo é de que a chuva deve permanecer pelo menos até a próxima terça-feira (13).

Uma circulação de ventos sobre todo o País força a concentração de umidade no ES. A frente fria que teve início na última quarta-feira (7) começa a se afastar devagar do litoral, mas ainda mantém áreas de instabilidade.

Nesta sexta-feira (9), todo o Estado tem alerta para fortes chuvas acompanhadas de raios e possibilidade de alagamento. A temperatura ainda mantém o tempo abafado. A máxima esperada é de 31°C, e mínima de 24°C.

Sábado (10) e domingo (11) a frente fria continua perdendo força, mas um sistema de baixa pressão atmosférica se forma entre o litorial do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, então nuvens carregadas ficam no Estado. Ainda há chuvas fortes e raios. A máxima prevista é de 30°C e a minima é de 22°C.