Chuva na Grande Vitória

Chuva forte deixa ruas alagadas em Vila Velha nesta segunda

Ruas dos bairros Itapoã, Divino Espírito Santo, Aribiri e Cristóvão Colombo têm pontos de alagamento

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 11:25

Redação de A Gazeta

A chuva forte que caiu no início da manhã deixou ruas alagadas em bairros de Vila Velha nesta segunda-feira (18). Ruas dos bairros Itapoã, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo, Avenida Carlos Lindenberg e a Rua Pedro Gonçalves Laranja, em Cobilânia, e Aribiri estão cobertas de água. 
PONTOS DE ALAGAMENTO
Rua Antônio Régis dos Santos, em Itapoã, alagada por conta da chuva. 
Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, também em Itapoã, tem acumulo de água na pista por conta da chuva constante.
A Rua Alan Kardec, no bairro Divino Espírito Santo, também está alagada e até lixo boia na água acumulada.
No bairro Cristóvão Colombo, a Rua Cláudio Manoel da Costa e a Avenida Cristóvão Colombo estão alagadas. 
Alagamento na Rua Pedro Gonçalves Laranja, em Cobilândia
A Avenida Carlos Lindenberg também registra pontos de alagamento 
O bairro Aribiri é um dos mais afetados pela chuva desta manhã. Além da equipe de reportagem, internautas também enviaram fotos ao Gazeta Online que mostram as ruas muito alagadas na região
O técnico em informática Élcio Anastácio é morador de Aribiri e afirma, indignado, que sempre que chove mais forte as ruas ficam alagadas pelo bairro. 
"Sempre que chove a rua fica alagada assim, e as vezes a gente não sabe o que é calçada e o que é pista, acaba tomando um tropeção. Desse jeito aqui não dá", afirma Élcio. 
O técnico em informática Élcio Anastácio é morador de Aribiri, em Vila Velha, e reclama do alagamento que afirma acontecer sempre que chove Crédito: Eduardo Dias
Com informações de Eduardo Dias

