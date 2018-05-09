Chuva forte alaga ruas e provoca estragos em cidades do Sul do Estado

Chuva forte em Iconha deixa ruas alagadas e comunidades rurais inacessíveis Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iconha

O município de Iconha foi atingido por uma forte chuva na noite desta terça-feira (08) que deixou as principais ruas da cidade e comunidades rurais completamente alagadas. Segundo informações da prefeitura do município, foram registradas também quedas de barreiras nas comunidades rurais de Pedra Lisa Alta e Baixa deixando os locais sem acesso.

A coordenadora da Defesa Civil do município, Nelsani Maria Rigo, explicou que recebeu as primeiras ligações de moradores às 21h.

"Às 22h, a forte chuva que caiu nas cabeceiras do município começou a elevar o Rio Iconha em 4 metros, o que veio a transbordar e atingir casas", disse.

As ruas do município continuavam alagadas na manhã desta terça-feira (08). Moradores ficaram isolados em comunidades rurais.

A Rua Quintino Gomes Figueira, no Centro da cidade, virou a extensão do Rio Iconha, impossibilitando passar de carro. A Rua José Donateli também virou um verdadeiro rio. No local funcionam oficinas e bares Até as 10h as pessoas não estavam conseguindo entrar nos imóveis. É a segunda vez que isso acontece em menos de dois meses.

No interior do município, a Defesa Civil ainda não tem dimensão dos prejuízos, mas na localidade de Bom Destino a chuva provocou inundações. O secretário de obras, Leandro Mezadre, informou que os moradores de Pedra Lisa estão isolados.

Algumas pranchas das pontes foram retiradas coma força da água e Pedra Lisa esta ilhada. Estamos com máquina pelo menos tentando encher de terra a cabeceira e colocar alguma coisa para o pessoal tentar sair de casa. Estamos contabilizando os prejuízos e agora é limpar as ruas, atender a população. Estamos levantando se tem famílias desalojadas ou desabrigadas, disse.

ALFREDO CHAVES

No município de Alfredo Chaves a chuva forte também castiga. O coordenador da Defesa Civil local, Aldinei Cardoso da Silva, informa que há pelo menos oito ruas alagadas e casas foram invadidas pela água.

Segundo o coordenador, a Defesa Civil realizou o resgate de uma pessoa com deficiência em que a casa em que mora com a família foi atingida pela água.

"Agora estamos monitorando a Casa de Repouso de Idosos e a maior dificuldade é onde alojar essas pessoas. A chuva ainda não parou, há famílias desalojadas, mas não temos números e nem informações sobre quedas de barreiras ou pontes", ressalta.

Aldinei afirma que a chuva intensa chegou de surpresa. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) era de pancadas durante o dia, mas choveu a noite inteira. Ainda não há informações concretas sobre a situação na zona rural do município.

PREOCUPAÇÃO

A dona de casa Maria da Penha Cardoso, de 59 anos, é moradora de Alfredo Chaves e diz que está preocupada com a situação da cidade. A casa dela não foi atingida pela água, mas ela afirma que muitas famílias perderam pertences e estão saindo de casa.

"Famílias de bairros vizinhos já perderam tudo dentro de casa e a chuva continua. No bairro Cajá, a Defesa Civil está pedindo para sair por conta de risco de deslizamentos, o centro da cidade está todo alagado", conta preocupada.

FAMÍLIAS ILHADAS EM VARGEM ALTA

A Beira Rio amanheceu alagada Crédito: Internauta - Cristiano Moreira

Pelo menos 20 famílias ficaram ilhadas após a forte chuva da madrugada desta quarta-feira (09) em Vargem Alta, na Região Serrana. O nível do Rio Novo subiu 1,5 m e vários bairros foram alagados. Duas pontes foram interditadas e pelo menos 20 famílias estão ilhadas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Samuel Oliveira Gonçalves, choveu desde a noite desta terça-feira, mas durante a madrugada a intensidade foi maior. Entre 3h e 3h30 choveu muito forte. Foram registrados 89 mm e o nível do rio foi subindo e alagou a parte central da cidade, nos bairros Vila Fardim e Morro do Sal. Cinco famílias ficaram desalojadas, disse.

Samuel ainda contou que quatro pontes foram danificadas e duas - na porta da prefeitura e da entrada da comunidade de Guiomar - foram interditadas. A Defesa Civil está percorrendo a cidade para avaliar os estragos. As aulas foram suspensas em uma escola municipal da comunidade de Beira Rio.

RUAS ALAGADAS EM CACHOEIRO

A chuva que caiu na noite desta terça-feira (08) também trouxe muitos transtornos em vários pontos de Cachoeiro de Itapemirim.

Pontos de alagamentos foram registrados na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura da entrada do bairro Santo Antônio, no bairro Maria Ortiz, Campo Leopoldina, na Ilha da Luz e no bairro Guandu.

No bairro Aquidabã, a escadaria da Rua José Frauches, que já estava danificada após outras chuvas, terminou de cair. Já a Rodovia Mauro Miranda Madureira, na altura do bairro Valão ficou tomada por lama e os motoristas tiveram dificuldades para passar pela via.