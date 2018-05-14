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Previsão do Tempo

Chuva e céu nublado marcam o início da semana no ES

Segundo o Climatempo, uma frente fria influencia nos ventos, torna o ar mais úmido e aumenta possibilidade de pancadas de chuva

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 14:02
Nublado no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Semana com tempo misto para o Estado. Nebulosidade, sol e pancadas de chuva devem fazer parte da rotina capixaba pelo menos até quarta-feira (16). Segundo o Climatempo, uma frente fria que passa pelo mar deve influenciar no clima e na umidade do ar.
SEGUNDA-FEIRA
Nesta segunda-feira (14), deve haver nebulosidade intercalada com períodos de sol. Algumas pancadas localizadas de chuva de moderada a forte intensidade podem acontecer por conta da passagem afastada de uma frente fria pelo mar, que mudou a direção dos ventos, e trouxe umidade para o ES. A temperatura deve variar de 27°C a 22°C.
TERÇA-FEIRA
Terça-feira (15) o tempo continua instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, principalmente no litoral, Grande Vitória e região Norte do Estado. A máxima esperada é de 28°C e a mínima de 21°C.
QUARTA-FEIRA
Para quarta-feira (16), a instabilidade diminui e o tempo deve ficar mais seco. O sol deve predominar por todo Espírito Santo. Há apenas possibilidade de chuva fraca pela manhã nas regiões litorâneas. A temperatura máxima pode chegar a 30°C e mínima 18°C.
 

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