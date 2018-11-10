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Alerta

Chuva diminui, mas continua até terça-feira

Segundo o Climatempo, há risco de novos alagamentos no Estado

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 01:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 01:46
Inundações, como as ocorridas em Terra Vermelha, não estão descartadas, segundo o Instituto Climatempo Crédito: Ricardo Medeiros
A previsão do tempo aponta que hoje vai ser um dia chuvoso pela manhã, com abertura de sol durante a tarde. Porém, pancadas de chuva podem voltar a ocorrer durante a noite, segundo o Climatempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura mínima é de 18ºC e a máxima é de 28ºC na Grande Vitória.
Segundo o Climatempo, as áreas de instabilidade persistem durante o dia de hoje, estimulando a formação de mais nuvens carregadas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, emitiu um alerta de fortes chuvas com riscos de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas no Espírito Santo até às 10 horas de hoje.
O Climatempo explicou que as chuvas vão chegar no Estado em forma de temporais e por tempo prolongado. Grandes acumulados ainda podem ser observados nas próximas 48 horas.
Ainda segundo o Climatempo, há risco de novos alagamentos, inundações e deslizamentos de terra e a população deve ficar atentar às orientações e avisos da Defesa Civil local.
O comandante do exército do 38º Batalhão de Infantaria do Espírito Santo já se colocou à disposição no sentido de que, se for necessário, tem um efetivo disponível para atuar nas ocorrências de chuva. Eles estão sob aviso, comentou o Coronel Alexandre Cerqueira, coordenador estadual da Defesa Civil.
MENOR INTENSIDADE
No domingo, as áreas de instabilidade tendem a enfraquecer no Estado. O Climatempo esclareceu que períodos de sol voltam a acontecer e a temperatura vai subir. No entanto, ainda pode chover. São esperadas apenas rápidas pancadas de chuva, sem alerta para chuva volumosa e temporais, informou, por meio de nota.
Na segunda, o sol aparece entre nuvens, segundo o Incaper. A região nordeste do Estado tem chuva ocasional ao longo do dia e as demais regiões podem ter chuvas a partir da tarde. O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral do Espírito Santo. Na Grande Vitória, as rajadas de vento podem ser mais fortes. Já na terça-feira, o sol aparece um pouco mais e são esperadas chuvas rápidas, na parte da tarde.
RISCO
Na noite de sexta-feira (09), o município de Cariacica decretou situação de emergência. Esta foi a primeira cidade a fazer o alerta máximo
O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Alexandre Cerqueira, orienta que as pessoas saiam de casa, caso percebam alguma anormalidade no imóvel. As pessoas que habitam em área de risco devem ficar atentas a rachaduras na estrutura ou qualquer tipo de anormalidade. Se perceberem algo diferente, saiam desses locais e procurem parentes ou amigos para receberem abrigo. Se não tiverem, procurem abrigos do município.
CARIACICA SEM RECURSO PARA MACRODRENAGEM
O município de Cariacica, fortemente atingido pelas chuvas, informa que não conta com recursos suficientes para a execução de projetos de macrodrenagem e que depende das negociações feitas com o governo estadual.
No momento, informa, há estudo técnico de projetos de macrodrenagem em duas áreas consideradas: a bacia do Rio Itanguá, que afeta o bairro de Itacibá, Itanguá, Nova Brasília e Oriente; e a macrodrenagem do canal da Avenida América, em Jardim América.
O órgão assinala que os alagamentos na cidade ocorrem pelos seguintes fatores: a rede de drenagem, em alguns locais, é antiga, não suportando a vazão do grande volume de chuvas.
Frente a esse cenário, a equipe de Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) tem como meta a limpeza dos canais com intervalo de até seis meses. Alguns são limpos de oito em oito meses. Cariacica possui 166 canais, totalizando 55 km.
SERRA
O secretário de Serviços Urbanos da cidade, Igor Elson de Almeida informa que têm investido na prevenção, antecipando a desobstrução e a limpeza de bueiros e de galerias pluviais. Houve também um investimento de R$ 40 milhões em asfalto e drenagem na cidade, relata.
Outro ponto, destaca Almeida, tem sido o investimento no recolhimento do lixo e em trabalhos para pôr fim aos pontos viciados de descarte de lixo e entulho em locais proibidos. O descarte irregular do lixo prejudica muito a cidade, relata.
O trabalho de prevenção, pontua, vem dando resultados.
VILA VELHA
Em Vila Velha, a prefeitura está realizando, com apoio do Governo Federal, as obras de macrodrenagem na bacia do Rio do Congo, que contemplarão 50 mil moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha). Até o final das ações, previsto para março de 2020, 14 quilômetros de canais serão tratados e drenados. Já as obras de macrodrenagem da bacia do Rio Aribiri são de grande porte, por isso, a Prefeitura precisa firmar parcerias para realizá-las.
 

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