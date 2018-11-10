Chuva diminui, mas continua até terça-feira

A previsão do tempo aponta que hoje vai ser um dia chuvoso pela manhã, com abertura de sol durante a tarde. Porém, pancadas de chuva podem voltar a ocorrer durante a noite, segundo o Climatempo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura mínima é de 18ºC e a máxima é de 28ºC na Grande Vitória.
Segundo o Climatempo, as áreas de instabilidade persistem durante o dia de hoje, estimulando a formação de mais nuvens carregadas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, emitiu um alerta de fortes chuvas com riscos de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas no Espírito Santo até às 10 horas de hoje.
O Climatempo explicou que as chuvas vão chegar no Estado em forma de temporais e por tempo prolongado. Grandes acumulados ainda podem ser observados nas próximas 48 horas.
Ainda segundo o Climatempo, há risco de novos alagamentos, inundações e deslizamentos de terra e a população deve ficar atentar às orientações e avisos da Defesa Civil local.
O comandante do exército do 38º Batalhão de Infantaria do Espírito Santo já se colocou à disposição no sentido de que, se for necessário, tem um efetivo disponível para atuar nas ocorrências de chuva. Eles estão sob aviso, comentou o Coronel Alexandre Cerqueira, coordenador estadual da Defesa Civil.
MENOR INTENSIDADE
No domingo, as áreas de instabilidade tendem a enfraquecer no Estado. O Climatempo esclareceu que períodos de sol voltam a acontecer e a temperatura vai subir. No entanto, ainda pode chover. São esperadas apenas rápidas pancadas de chuva, sem alerta para chuva volumosa e temporais, informou, por meio de nota.
Na segunda, o sol aparece entre nuvens, segundo o Incaper. A região nordeste do Estado tem chuva ocasional ao longo do dia e as demais regiões podem ter chuvas a partir da tarde. O vento sopra com até moderada intensidade em todo litoral do Espírito Santo. Na Grande Vitória, as rajadas de vento podem ser mais fortes. Já na terça-feira, o sol aparece um pouco mais e são esperadas chuvas rápidas, na parte da tarde.
RISCO
Na noite de sexta-feira (09), o município de Cariacica decretou situação de emergência. Esta foi a primeira cidade a fazer o alerta máximo
O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Alexandre Cerqueira, orienta que as pessoas saiam de casa, caso percebam alguma anormalidade no imóvel. As pessoas que habitam em área de risco devem ficar atentas a rachaduras na estrutura ou qualquer tipo de anormalidade. Se perceberem algo diferente, saiam desses locais e procurem parentes ou amigos para receberem abrigo. Se não tiverem, procurem abrigos do município.
CARIACICA SEM RECURSO PARA MACRODRENAGEM
O município de Cariacica, fortemente atingido pelas chuvas, informa que não conta com recursos suficientes para a execução de projetos de macrodrenagem e que depende das negociações feitas com o governo estadual.
No momento, informa, há estudo técnico de projetos de macrodrenagem em duas áreas consideradas: a bacia do Rio Itanguá, que afeta o bairro de Itacibá, Itanguá, Nova Brasília e Oriente; e a macrodrenagem do canal da Avenida América, em Jardim América.
O órgão assinala que os alagamentos na cidade ocorrem pelos seguintes fatores: a rede de drenagem, em alguns locais, é antiga, não suportando a vazão do grande volume de chuvas.
Frente a esse cenário, a equipe de Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) tem como meta a limpeza dos canais com intervalo de até seis meses. Alguns são limpos de oito em oito meses. Cariacica possui 166 canais, totalizando 55 km.
SERRA
O secretário de Serviços Urbanos da cidade, Igor Elson de Almeida informa que têm investido na prevenção, antecipando a desobstrução e a limpeza de bueiros e de galerias pluviais. Houve também um investimento de R$ 40 milhões em asfalto e drenagem na cidade, relata.
Outro ponto, destaca Almeida, tem sido o investimento no recolhimento do lixo e em trabalhos para pôr fim aos pontos viciados de descarte de lixo e entulho em locais proibidos. O descarte irregular do lixo prejudica muito a cidade, relata.
O trabalho de prevenção, pontua, vem dando resultados.
VILA VELHA
Em Vila Velha, a prefeitura está realizando, com apoio do Governo Federal, as obras de macrodrenagem na bacia do Rio do Congo, que contemplarão 50 mil moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha). Até o final das ações, previsto para março de 2020, 14 quilômetros de canais serão tratados e drenados. Já as obras de macrodrenagem da bacia do Rio Aribiri são de grande porte, por isso, a Prefeitura precisa firmar parcerias para realizá-las.