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Dias de outono

Chuva deve voltar em todo o Espírito Santo no próximo domingo

Até lá, a previsão é de sol com amanhecer frio e tardes quentes

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 12:53
Tempo nublado em Vitória Crédito: Nestor Muller - Arquivo
Apesar da trégua, a chuva moderada pode voltar a atingir o Estado todo no domingo (22). Segundo o Instituto Climatempo, nesta sexta-feira (20) e sábado (21) o sol aparece com dias típicos de outono, com amanhecer frio e tardes quentes. Confira a previsão completa.
A partir desta sexta-feira (20), o sol deve aparecer em todo Estado. Apesar disso, as madrugadas ainda serão de temperatura amena com possibilidade de névoa nas áreas de serra, vale e baixada. A temperatura máxima esperada é de 29°C e a mínima, 18°C.
No sábado (21), o sol também aparece e a possibilidade de chuva se mantém baixa. A madrugada também será com temperatura amena. E no domingo (22), ventos úmidos vindos do mar podem aumentar a nebulosidade no Estado e provocar pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade. A temperatura pode variar de 28°C à minima de 18°C.
Chuva deve voltar em todo o Espírito Santo no próximo domingo

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