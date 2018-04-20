Apesar da trégua, a chuva moderada pode voltar a atingir o Estado todo no domingo (22). Segundo o Instituto Climatempo, nesta sexta-feira (20) e sábado (21) o sol aparece com dias típicos de outono, com amanhecer frio e tardes quentes. Confira a previsão completa.
A partir desta sexta-feira (20), o sol deve aparecer em todo Estado. Apesar disso, as madrugadas ainda serão de temperatura amena com possibilidade de névoa nas áreas de serra, vale e baixada. A temperatura máxima esperada é de 29°C e a mínima, 18°C.
No sábado (21), o sol também aparece e a possibilidade de chuva se mantém baixa. A madrugada também será com temperatura amena. E no domingo (22), ventos úmidos vindos do mar podem aumentar a nebulosidade no Estado e provocar pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade. A temperatura pode variar de 28°C à minima de 18°C.
Chuva deve voltar em todo o Espírito Santo no próximo domingo