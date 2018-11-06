Chuva deve durar até quinta no ES; Defesa Civil registra ocorrências

Chuva causa alagamentos e transtornos na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Climatempo. Todas as áreas do Estado podem precipitação e há alerta para chuva de moderada a forte intensidade, rajadas de vento e raios para algumas regiões. O tempo deve continuar instável sobre o Espírito Santo pelo menos até quinta-feira (8), como afirma o. Todas as áreas do Estado podem precipitação e há alerta para chuva de moderada a forte intensidade, rajadas de vento e raios para algumas regiões.

chuva para o ES tende a se afastar para o oceano, mas o vento marítimo persistente vai manter a atmosfera carregada de umidade e as áreas de instabilidade permanecem sobre a região nesta terça-feira (6). Outras áreas de instabilidade tendem a avançar de Minas Gerais para o Espírito Santo. A frente fria que trouxepara o ES tende a se afastar para o oceano, mas o vento marítimo persistente vai manter a atmosfera carregada de umidade e as áreas de instabilidade permanecem sobre a região nesta terça-feira (6). Outras áreas de instabilidade tendem a avançar de Minas Gerais para o Espírito Santo.

Grande Vitória vai ter uma terça-feira com alguns períodos de sol e chuva a qualquer hora, que poderá ser forte sobre a região. O céu fica cheio de nebulosidade e vão ocorrer várias pancadas de chuva ao longo do dia, com condições de chuva de moderada a forte intensidade. Também há risco de raios e rajadas de vento. Avai ter uma terça-feira com alguns períodos de sol e chuva a qualquer hora, que poderá ser forte sobre a região.

VOLUMES DE CHUVA EM 24 HORAS

A tarde desta segunda-feira (5) foi marcada por fortes pancadas de chuva na Grande Vitória e no Norte capixaba. Das 9h desta segunda-feira (5) às 9h desta terça (6), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou os municípios com maior acúmulo de água.

VIANA 82, 2 mm

GUARAPARI 74, 2 mm

ALFREDO CHAVES 65, 2 mm

ARACRUZ 60, 03 mm

CARIACICA 56, 48 mm

SERRA 51, 8 mm

RIO NOVO DO SUL 50, 2 mm

VITÓRIA 46, 27 mm

VILA VELHA 39, 18 mm

BARRA DE SÃO FRANCISCO 39, 18 mm

ECOPORANGA 34, 75 mm

DOMINGOS MARTINS 28, 42 mm

NOVA VENÉCIA 23, 64 mm

CASTELO 23, 15 mm

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 22, 75 mm

ÁGUA DOCE DO NORTE 21, 7 mm

TENDÊNCIA PARA A SEMANA

A partir de quarta-feira (7), outra frente fria está prevista para chegar ao litoral capixaba. Com a entrada do sistema, mais nuvens carregadas vão se formar e o tempo deve seguir bastante carregado, com previsão de chuva forte e volumosa sobre o estado principalmente na quinta-feira (8).

Os modelos meteorológicos estão indicando muita chuva para áreas capixabas esta semana. O litoral poderá acumular volumes bastante expressivos chegando a 100 mm no período de sete dias.

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS

De acordo com a Defesa Civil, algumas ocorrências foram registradas nas última 24 horas de chuva pelo Estado. Em Mantenópolis uma família ficou desalojada e outra, desabrigada, em Vitória houve um desabamento de muro e cinco casas estão interditadas.

NOVA VENÉCIA

No município houve queda de barreira na estrada que liga Patrimônio Boa Vista à Comunidade São João, na zona rural, próximo à divisa de Barra de São Francisco.

VILA VELHA

Na Praia de Itaparica, houve queda de bloco em um edifício e a Defesa Civil Municipal atendeu a ocorrência.

MANTENÓPOLIS

Foi constatado pela Defesa Civil Municipal o risco de desabamento de um muro de arrimo próximo a duas residências. Uma família ficou desalojada e outra ficou desabrigada. Elas foram encaminhadas à Assistência Social do município.

VITÓRIA

BAIRRO JABURU

Houve um desabamento de muro entre imóveis particulares e três imóveis foram parcialmente interditados e dois tiveram interdição total.

BAIRRO CONQUISTA

Na Rua São Lázaro a rua afundou, mas de acordo com a Defesa Civil, o local foi interditado para a recuperação da via.

COLATINA

A ponte sobre o Rio Pancas, localizada entre os bairros Santa Helena e Mario Giurizatto, em Colatina, foi totalmente interditada nesta segunda-feira pela Defesa Civil.

E uma enxurrada de lama atingiu cinco casas na comunidade de Reta Grande. Não há feridos nem desalojados e os próprios moradores estavam limpando as casas.