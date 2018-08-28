Chuva deve continuar no ES até quinta-feira

Depois da passagem de uma frente fria no Espírito Santo, a chuva deve continuar no Estado pelo menos até quinta-feira (30), segundo o Climatempo. A circulação de ventos que vêm do mar vai manter o excesso de umidade e deve colaborar para a formação de nuvens carregadas.
CHUVA EM VITÓRIA
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde o início deste mês, até as 10 horas do dia 17, choveu na Capital cerca de 46,8 milímetros, sendo que a média de chuva para o mês é de 49,6 mm. O total de chuva acumulado já corresponde quase 100% da média.
QUEDA BRUSCA NA TEMPERATURA
Para quem gosta de temperaturas mais altas e solzão na segunda-feira, não foi difícil levantar da cama hoje com o céu encoberto de nuvens e o clima friozinho. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta segunda (27) para uma possível queda de mais de 5ºC na temperatura do Espírito Santo.
Na lista, 75 cidades do Estado podem ser atingidas pelo frio intenso; entre elas, Vitória, Serra, Cariacica, Guarapari e Vila Velha. O alerta é válido até as 23h59 de hoje.
Segundo o Climatempo, podem ocorrer ventos de até 28 km/h e pode fazer até 20ºC. O tempo deve permanecer nublado com possibilidade de chuva à tarde e à noite.