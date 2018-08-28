Chuva deve continuar no ES até quinta-feira

Depois da passagem de umano, a chuva deve continuar nopelo menos até quinta-feira (30), segundo o. A circulação de ventos que vêm do mar vai manter o excesso de umidade e deve colaborar para a formação de nuvens carregadas.

Na terça-feira (28), o dia deve amanhecer frio com muitas nuvens e há previsão de mais. Durante a madrugada, há risco alto de chuva moderada a forte intensidade acompanhada de raios nodo Espírito Santo e em

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde o início deste mês, até as 10 horas do dia 17, choveu na Capital cerca de 46,8 milímetros, sendo que a média de chuva para o mês é de 49,6 mm. O total de chuva acumulado já corresponde quase 100% da média.